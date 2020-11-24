Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli bir döneminde Karayolları Trafik Kanununa göre yolcu ve eşya taşımacılığı için kullanılan araçlarda kış lastiği kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebilir.

Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra araçların muayenesi Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığı hudut kapılarında bulunan birimler ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılmaktadır.

Kış lastiği kullanma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 776 TL ceza verilecek.

Para cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilecek yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren güncellenecektir.

Kış lastiği "ticari" araçlarda zorunludur, "özel araçlarda" değil

Yük ve yolcu taşımacılığı taşıyanların dışındaki özel araçlar için uygulama zorunlu değildir ancak can ve mal güvenliği ile sorunsuz seyahat için tüm araçlarda kış şartlarında kış lastiği kullanılması gerekmektedir.

Bu uygulama ile kış şartlarına göre önlem almayan ve kış lastiği bulunmayan araçların yolu tıkaması ve insanların mağdur olması engellenmeye çalışılmaktadır.

Kış lastikleri, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yaz lastiklerine göre daha iyi yol tutuşu ve daha yüksek güvenlik sağlar.

"Lastikler mevsime uygun olmalı"

Motorlu Taşıt Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenli seyir sağlamak ve trafik kazalarını önlemek için lastik değiştirmenin büyük önem taşıdığını söyledi.

Bir araçta kaza yapan en önemli faktörlerden birinin lastiğin olduğunu belirten Erkoç, kullanılan lastiklerin mevsime uygun olması gerektiğini belirtti.

Erkoç, "Hava sıcaklığı 7 derece ve altına düştüğünde kış lastiği takma vakti gelmiştir. Kışın yaşanan trafik kazalarının nedeni çoğunlukla mevsime uygun olmayan lastiklerin kullanılmasıdır. Çünkü yaz lastikleri kaybolur. Soğuk havada yol tutuş, karlı ve buzlu zeminde kayma, kayma ve frenlemede kontrol kaybına neden oluyor. "dedi.

"Lastik değişiklikleri 1 Aralık'tan önce yapılmalıdır"

Kış lastiği uygulamasının gerekliliğin ötesinde hayati önem taşıdığını vurgulayan Erkoç, "Sürücüler kendi güvenlikleri ve diğer sürücü ve yolcuların güvenliği için bu kurala uymalı ve bir an önce lastik değiştirmelidir." Dedi. O konuştu.

Sürücüleri 1 Aralık'tan önce lastik değişimi yapmaları konusunda uyaran Erkoç, kış lastiği takmak kadar bilinçli lastik satın almanın da önemli olduğunu belirtti.

Erkoç, vatandaşların lastik ömrüne kesinlikle dikkat etmesi gerektiğine işaret ederek, "Lastik alırken mutlaka tarihe bakmak gerekiyor. Çünkü lastik kullanılmasa bile belirli bir raf ömrüne sahip. Bekleyen lastikler özelliklerini kaybediyor ve denge tutmayın. " dedi.

Erkoç, zorlu kış koşullarına hazır olmanın gerekli olduğunu, lastik değişiminin yanı sıra araç bakımının da büyük önem taşıdığını kaydetti.