Zorunlu deprem sigortası nasıl yapılır? | DASK ne kadar?

Zorunlu deprem sigortası nedir? | 6,6 büyüklüğünde İzmir’de yaşanan deprem yüreklerimizi yaktı. Bu acı olayın ardından milyonlarca kişi deprem sigortasının nereden nasıl yaptırılması gerektiğini araştırmaya başladı. Peki, DASK nasıl yaptırılır?

DASK nedir?

DASK; Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından sunulan deprem nedeniyle oluşabilecek maddi kayıplara karşı alınabilecek en etkili önlemdir. Türkiye bir deprem ülkesi ve yaşanan her büyük deprem mal ve can kayıplarına yol açıyor. 1999 Gölcük depreminden sonra ülkemizde pek çok önlem alınmaya başladı. 2000 yılında faaliyete geçen Doğal Afet Sigortaları Kurumu, deprem sigortasını zorunlu hale getirdi.

Zorunlu deprem sigortası nasıl yapılır?

Milyonlarca vatandaş zorunlu deprem sigortası yaptırmak için hangi yolları takip etmeleri gerektiğini araştırıyor. Zorunlu deprem sigortası işlemlerini sigorta acenteleri ya da bankalar aracılığıyla yapabilirsiniz.

DASK ne kadar?

Zorunlu deprem sigortası yaptırmak isteyenler her yıl ne kadarlık bir bütçe ayırmaları gerektiğini merak ediyor. DASK ücreti evin bulunduğu bölgeye, binanın yapı tarzına ve dairenin yüzölçümüne göre değişiyor. Zorunlu deprem sigortasını hangi banka ya da acente aracılığıyla yaparsanız yapın ödeyeceğiniz tutar aynıdır. Çünkü aynı noktalar göz önünde bulundurularak hesaplama yapılıyor.

DASK için gerekli evraklar

Zorunlu deprem sigortası için gerekli evraklar | DASK yaptırmayı düşünenler işlem için hangi belgeleri yanlarında götürmeleri gerektiğini merak ediyor. İşte, DASK için gerekli evraklar:

Sigortalanmak istenen yerin adresi,

Tapu bilgileri,

Sigorta sahibinin kimlik bilgileri,

Sigorta sahibinin iletişim bilgileri,

Sigortalanmak istenen binanın inşa yılı ve yapı tarzı,

Bina kat sayısı,

Binanın hasar durumu,

Mesken brüt yüzölçümü,

Binanın kullanım şekli.

DASK ne kadar ödeme yapar? | Zorunlu deprem sigortası depremzedelere ne kadar ödeme yapar?

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile olası bir deprem felaketinden sonra, sigorta sahiplerinin hayatlarına kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmelerini amaçlar. DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlar. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 240 Bin TL'dir.

Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigortalının teminat tutarı (sigorta bedeli) -azami teminat tutarını geçmemesi koşuluyla- meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir.

Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabilir. Bunun için özel sigorta şirketlerinden konut sigortanızın olması gereklidir.