Zorunlu askerlik yeniden gündemlerinde!

Almanya’da yeniden gündeme gelen askerlik hizmeti tartışmaları sürerken, bazı gençler orduya katılma kararlarını barışı ve demokrasiyi savunma isteğiyle gerekçelendiriyor.

Bir genç, olası bir kriz durumunda ülkesini korumak amacıyla orduya katılarak, topluma geri verdiğini düşündüğünü söyledi. Genç adam, ordunun caydırıcı gücüne inandığını belirterek “Böylece potansiyel düşmanlar saldırmayı aklından bile geçirmez.” dedi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, yeni askerî hizmet planının kamuoyunda oluşturduğu tartışmalara rağmen, halkı sakinleştirmeye çalıştı. Pistorius “Endişe edilecek bir durum yok… Korkuya kapılmaya gerek yok.” diyerek ordunun güçlendirilmesinin caydırıcılığı artıracağını vurguladı.

Bakan “Silahlanma, eğitim ve personel kapasitesi sayesinde ordumuzun savunma yeteneği ne kadar artarsa, bir çatışmanın tarafı hâline gelme ihtimalimiz de o kadar azalır.” ifadelerini kullandı.

Soğuk Savaş’ın bitişinden sonra savunma harcamalarını ciddi biçimde azaltan Almanya, 2011 yılında zorunlu askerliği askıya almıştı. Ülke, tarihsel sebeplerle askerî güç gösterme konusunda uzun yıllardır temkinli bir tutum sergiliyor. Ancak Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı işgalinin ardından, ülkede gerekirse her şey yapılmalı söylemi yeniden öne çıkmış durumda.

Avrupa genelinde NATO üyeleri de ABD yönetiminin baskısıyla savunma bütçelerini artırmaya yönelirken, bu süreç özellikle savunma sanayii şirketlerine büyük gelir sağladı. Almanya merkezli Rheinmetall şirketi de bu firmalar arasında yer alıyor.

Rheinmetall CEO’su Armin Papperger, şirketin hem Avrupa ülkelerine hem de Ukrayna’ya tedarik sağladığını hatırlatarak “Büyük bir talep olduğu için çok para kazanıyoruz.” dedi. Papperger, zırhlı araçlar, mühimmat, uydu teknolojileri, elektronik sistemler ve yapay zekâ alanlarında kapasite artırmaya devam ettiklerini belirtti.

Geçen yıl ABD kaynaklı bir raporda Papperger’in Rusya tarafından düzenlenen bir suikast planının hedefi olduğu iddia edilmişti. İddialar doğrulanmamış olsa da CEO, yorum yapmaktan kaçınarak yalnızca “Kendimi iyi ve güvende hissediyorum.” demekle yetindi.

Avrupa’nın şu anda soğuk ya da hibrit savaş içinde olup olmadığı sorusuna ise Papperger “Adına ne derseniz deyin, barış zamanı olmadığı kesin” yanıtını verdi.