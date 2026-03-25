  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kim Jong Un'dan ABD'ye sert cevap! "Nükleer kararımız İran saldırısıyla tescillendi!" Bakan Çiftçi'den Nevruz'da terör propagandası açıklaması: 209 kişi gözaltına alındı! Asla müsaade etmeyiz Bakan Fidan'dan barış diplomasisi! 3 ülkenin Dışişleri Bakanı ile görüştü TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Hırvatistan’a işbirliği mesajı Avrupa'dan yeni savunma hamlesi! 115 milyon avroluk "AGILE" desteği geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı: Kardeşim..! Mekanın cennet olsun! 'Önceliği sınırlarımıza en yakın olanlara vereceğiz' Komşuya enerji kıyağı Yargılamanın seyrine hiçbir etkisi yok! Murat Kapki kendi ifadesini yalanladı ama nafile İran’dan ABD’ye uçak gemisi tehdidi Lincoln hedefte Pezeşkiyan’dan flaş açıklama: Erdoğan'ın tutumu takdire şayan
Dünyaya kötü haber! İran'dan Hürmüz Boğazı kararı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Dünyaya kötü haber! İran'dan Hürmüz Boğazı kararı

ABD ve İsrail'in saldırdığı İran yaptığı açıklamada "Hürmüz Boğazı’nın durumu eskisine dönmeyecek" ifadeleri kullanıldı.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı’nın durumunun eskisine dönmeyeceğini, boğazlardan geçiş kurallarını yeniden belirlediklerini açıkladı.

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Sözcü Zülfikari, artan petrol fiyatlarına dikkati çekerek fiyatların daha da yükselmesinin kendi ellerinde olduğunu öne sürdü.

 

Zülfikari, sözlerine şöyle devam etti:

"Hürmüz Boğazı’nın durumu eskisine dönmeyecek. Boğazlardan geçiş kurallarını yeniden belirledik ve bu kurallar oldukça açıktır. (ABD ve İsrail) bağlantılı hiçbir unsurun geçiş hakkı yoktur. Boğazdan kimin geçip geçmeyeceğine biz karar veririz."

ABD ve İsrail unsurlarının hareketsiz konumda olduğunu ve buna dair işaretlerin her geçen gün daha belirgin hale geldiğini iddia eden Zülfikari, yalnızca askeri üslerin değil söz konusu ülkeler tarafından kurulmuş düzenin de dağıldığını söyledi.

ABD ve İsrail'in savaşın sonucuna kendi kendine vardığını savunan İranlı Sözcü, yine iki ülkenin kendi kendine müzakere yaptığını dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23