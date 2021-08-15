"Zorunlu aşı" mı geliyor? Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yeni güncelleme

Covid-19 aşı çalışmalarının hızla yürütülmesine rağmen artan vaka sayılarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Aşı programımız bugüne kadar tercih ve teşvik konusuydu. Artık eğitim ve iş hayatının devamı sebebiyle her bir vatandaşımız için tercihe bırakılamayacak toplumsal bir ödev olmuştur.'' ifadelerini kullanarak 'zorunlu aşı'nın sinyallerini vermişti. Bu açıklamanın ardından benzer ifadeleri kullanan bazı STK'lar ve siyasetçiler çalışmaların başladığını göstermişti.

Aşı ve test durumu sorgulanabilecek

Son olarak Hayat Eve Sığar uygulamasında yapılan güncellemeyle birlikte zorunlu aşı tartışmaları iyice alevlendi. Sadece riskli ve risksiz durumunun yer aldığı uygulamaya 'aşı durumu' ve 'test durumu' eklendi.

Böylece aşı olup olmadığınız ya da son 72 saatte test yaptırıp yaptırmadığınız, HES kodunuzun okunmasıyla anlaşılacak.

Kaynak: Haber Vakti