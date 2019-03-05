Zorluoğlu Cumhuriyet mahallesini gezdi, esnafın sorunlarını dinledi

Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, saha çalışmaları kapsamında Ortahisar’ın önemli ticaret bölgelerinden Cumhuriyet Mahallesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretlerine, Konak Camisi’nden Tabakhane mevkisine doğru başlayan Zorluoğlu, Uzun Sokak, Nemlioğlu Cemal Sokak, Doksanoğlu İş Hanı, Hüsamoğlu Sokak, Muhittin Cami Sokak ve Bilaloğlu Sokak üzerindeki esnafı dolaşarak başlayan Zorluoğlu, iş yeri sahiplerini ve vatandaşları selamlayarak hemşehrilerinden destek talep etti.

Beraberindeki partililerle, Zafer Mahallesi Sarrafoğlu Sokak’taki dükkânlara uğradıktan sonra Çarşı Mahallesi’nde Yavuz Selim İş Merkezi ile Mısırlıoğlu Sokak ve Mumhane Müftü Camisi civarında da esnafla hasbihal eden Zorluoğlu’nu temaslarında eşi Sevcan Zorluoğlu da yalnız bırakmadı.

Ziyaret molalarını çay ocaklarında vatandaşların sorunlarını dinleyerek gerçekleştiren Zorluoğlu, “Esnafın kimi zaman çayını içer kimi zaman simidine ortak oluruz. Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz esnaf kardeşlerimize destek vermeye, sorunlarını çözmeye hazırız. Sadece seçimlerden önce değil, seçimlerden sonra inşallah göreve geldiğimizde de esnaf kardeşlerimizle omuz omuza olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, gün sonunda Kaymaklı Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu açılışına da katıldı. Cumhur İttifakı AK Parti Ortahisar Belediye Başkan adayı Avukat Ahmet Metin Genç, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, partililer ve mahalle sakinlerinin de hazır bulunduğu açılışta konuşan Zorluoğlu, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere, en üst düzeyde katılımla ve destekle girilmesi gerektiğini vurguladı.

Büyükşehir belediye başkanı seçildiklerinde yeni bir dönem başlatacaklarını kaydeden Zorluoğlu, ilçe belediye başkanları ile omuz omuza, gönül gönüle vererek, Trabzon’a ve ilçelerine ortak projelerle hizmet üreteceklerini söyledi. Zorluoğlu, hem Kaymaklı’da hem diğer mahallelerde hem de sahil ilçeleri dâhil olmak üzere il genelinde doğalgazı yaygınlaştıracaklarını anlatarak, “Öncelikli işlerimizden biri doğalgaz işlerini tamamlamak olacak. Diğer sorunlarınızı da takvim dâhilinde bir bir çözeceğiz. Yol sorununuzu da dikkate aldık ve gerekli adımları atacağız. Belediyecilik, bizim uzmanlık alanımız” şeklinde konuştu.

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş ise "31 Mart’ta sadece belediye başkanı seçmeyeceğiz" diyerek “31 Mart’ın çok farklı anlamları var. Sadece belediye başkanlığı seçimi olarak görmek hataya sebebiyet verir ve yanlış olur. Biz, 31 Mart’ta sandığa sahip çıkarak 17 yıllık kazanımlarımıza sahip çıkacağımız bir seçime giriyoruz. Ülkemizi istikrarsızlaştırmak isteyenlere, ülkemizi eskiden olduğu gibi emir alan bir ülke konumuna düşürmek isteyenlere, bize ülke olarak diz çöktürmeye çalışanlara karşı bir mücadele vermiş olacağız. 31 Mart seçimlerine özellikle bu açıdan bakmalıyız” sözleriyle partilileri ve vatandaşları uyardı.

"Kızdım, gönül koydum, AK Parti’ye oy vermeyeceğim" diyenlerin olduğunu söyleyen Altunbaş, “31 Mart’ta bizden beklentileri olanlar var. Onların ümitlerini, umutlarını boşa çıkarmamak için sandığa gideceğiz. Partimize hizmet edipte bir takım sebeplerden ötürü dargın olan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız kimlerse, kapı kapı gezin ve bu işin ehemmiyetini onlara anlatın. Gönül coğrafyamızda bize yüzünü dönmüş, ümidini bize bağlamış olanların tüm beklentilerini taze tutacağımız bir seçime gidiyoruz. Kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakacağız” ifadelerini kullandı.