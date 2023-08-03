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Biyografi Zorlu Topaloğlu kimdir?
Biyografi

Zorlu Topaloğlu kimdir?

Yeniakit Publisher
2023-08-03 17:36:00 -
Zorlu Topaloğlu kimdir?

YAŞ, kararları açıkladı: Genelkurmay Başkanlığına 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Tümgeneral Zorlu Topaloğlu korgeneralliğe terfi ettirildi. Peki, Zorlu Topaloğlu kimdir?

Kara Kuvvetleri Komutanlığından tümgeneral Zorlu Topaloğlu korgeneralliğe terfi ettirildi.

Zorlu Topaloğlu kimdir?

Zorlu Topaloğlu aslen Osmaniyeli'dir. Zorlu Topaloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Macaristan Büyükelçiliği Askeri Ateşeliği, KFOR Kosova Barış Gücü Türk Temsil Heyeti Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştu.

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