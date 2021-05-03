Zorlu Enerji’nin Afyonkarahisar ofisi taşındı
Zorlu Enerji, Afyonkarahisar’daki ofisini Atatürk Caddesi’ne taşıdı.
Ofis, pandemi önlemleri dikkate alınarak tasarlandı. Zorlu Enerji’nin yeni mekânında müşteriler, metal dedektör sistemiyle aranıyor. Takip ekranlarına da yer verilen mekânda sosyal mesafeyi korumak amacıyla düzenleme yapılırken, bankolar solid paravanla kaplanmış durumda. Anket butonu uygulamasıyla müşteri memnuniyeti ölçülüyor. Geribildirimler ele alınarak hizmet kalitesini arttırılmaya çalışılıyor.