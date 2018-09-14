Zorlu Enerji’den Kazakistan’a 50 megavatlık güneş yatırımı

Kazakistan’ın 2050 yılına yönelik ekonomi hedefleri doğrultusunda yaptığı çalışmalar çerçevesinde, Ankara’da önceki gün Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Kazakh Invest ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Türkiye-Kazakistan Yatırım Forumu düzenlendi. Forum kapsamda Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev ve Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdürü Ali Kındap tarafından 50 megavatlık güneş enerjisi santrali geliştirilmesi konusunda iyi niyet anlaşması imzaladı.