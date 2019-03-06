Zorlu Enerji’den kadınlara özel fırsat

Türkiye’de yenilenebilir enerjinin öncülerinden Zorlu Enerji, Dünya Kadınlar gününe özel olarak elektrikli araç kiralama platformu ‘electrip’le sadece kadınlara özel kampanya başlattığını duyurdu. 8 Mart tarihinde ve devam eden hafta sonu boyunca tüm kadınlar; ‘electrip’in elektrikli ve çevreci araçlarını saati 1 TL’ye kiralama ayrıcalığı yaşayacak.

Hayata geçirdiği yeni nesil teknolojilerle dikkat çeken Zorlu Enerji, elektrikli araç kiralama platformu ‘electrip’ ile kadınlar için yeni bir deneyime hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve devam eden hafta sonu boyunca tüm kadınlar; ’electrip’in elektrikli araç kiralama platformundan saati sadece 1 TL’ye yararlanma fırsatı bulacak. Üstelik electrip ile Renault ZOE veya BMW i3 kiralayabilecek olan kadınlar, kullanacakları elektrikli otomobilleri ZES Şarj İstasyonlarından ücretsiz ve hızlı şarj edebilecek ve herhangi bir ek ücret ödemeyecek.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kullanımı gittikçe yaygınlaşan elektrikli otomobiller; çevreci, tasarruflu, sıfır emisyonlu ve aynı zamanda gürültüsüz olmaları nedeniyle tüketiciler tarafından tercih ediliyor.

Uygulamayı indir, kolayca ’electrip’le

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kampanyadan yararlanmak isteyen kadınların yapması gereken tek şey ise ’electrip’ mobil uygulamasını Google Play veya App Store’dan indirip, kayıt olmak. Böylece kadınlar 8-9 ve 10 Mart tarihlerinde diledikleri saate yapacakları rezervasyon ile saati 1 TL’ye Levent 199 Plaza ya da Zorlu Center’dan elektrikli araçlarını teslim alabilecek.