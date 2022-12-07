Zorlu Enerji mikroinventör pazarında parlayacak

Genel Müdür Yardımcısı Evren Evcit, şirket olarak önemli adımlar attıklarını belirtti. Evcit, şöyle konuştu: “Ülkemizde ZES markamızla üst segment, kaliteli güneş paneli üretimi yapıyoruz. Güneş panellerimizi uluslararası kalite standartlarına uygun bir şekilde yapmak amacıyla önemli yatırımlara ve iş birliklerine imza atıyoruz. 2017 yılında güneş enerjisi alanında yeni nesil teknolojiler geliştiren First Solar’ın yüksek performanslı ince film fotovoltaik (PV) modüllerinin 26 ülkede en büyük iş ortağı ve tek distribütörü olduk. Güneş enerjisi alanında yaptığımız bu önemli anlaşmayla modül segmentinde çok büyük bir başarı elde ettik. Güneş enerjisi ekipmanları üreticisi Enphase Energy’le yaptığımız iş birliğimiz sayesinde de mikro invertör pazarında başarı göstereceğimize inanıyoruz. Güneş enerjisi alanındaki katma değerli çözümleri, yeni nesil teknolojileri ve farklı iş modellerini geniş bir coğrafyada sunmayı hedefliyoruz. Güneş enerjisi alanının gelişimine liderlik etmeyi amaçlıyoruz. Bu amacımız doğrultusunda sürdürülebilir enerji arzını karşılamak için yatırımlarımıza ve iş birliklerimize hiç ara vermeden devam etmeyi planlıyoruz.”