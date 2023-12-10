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Gündem Zorlu AVM'de skandal! Filistin kefiyesi var diye içeriye alınmak istenmedi!
Gündem

Zorlu AVM'de skandal! Filistin kefiyesi var diye içeriye alınmak istenmedi!

Yeniakit Publisher
2023-12-10 16:35:00 -
Zorlu AVM'de skandal! Filistin kefiyesi var diye içeriye alınmak istenmedi!

İsrail’in elektrik ihtiyacının yüzde 7’sini karşılayan yatırımları yüzünden Filistin boykot hareketi BDS’nin boykot listesine giren Zorlu Holding’in sahibi olduğu İstanbul’daki Zorlu AVM’ye giden Hülya Aslan adlı bir vatandaş, boynundaki kefiye nedeniyle güvenlik tarafından içeri alınmak istenmedi. “Polis çağırın” diyerek içeri giren Aslan, bu kez de AVM içinde güvenlik görevlileri tarafından takip edildiğini iddia etti.

İsrail’in elektrik ihtiyacının yüzde 7’sini karşılayan yatırımları yüzünden Filistin boykot hareketi BDS’nin boykot listesine giren Zorlu Holding’in sahibi olduğu İstanbul’daki Zorlu AVM’ye giden Hülya Aslan adlı bir vatandaş, boynundaki kefiye nedeniyle güvenlik tarafından içeri alınmak istenmedi. “Polis çağırın” diyerek içeri giren Aslan, bu kez de AVM içinde güvenlik görevlileri tarafından takip edildiğini iddia etti.

İsrail’in elektrik ihtiyacının yüzde 7’sini karşılayan yatırımları yüzünden Filistin boykot hareketi BDS’nin boykot listesine giren Zorlu Holding’in sahibi olduğu İstanbul’daki Zorlu AVM’ye giden Hülya Aslan adlı bir vatandaş, boynundaki kefiye nedeniyle güvenlik tarafından içeri alınmak istenmedi. “Polis çağırın” diyerek içeri giren Aslan, bu kez de AVM içinde güvenlik görevlileri tarafından takip edildiğini iddia etti.

Hülya Aslan, yaşadıklarını anlattı:

''Kefiyem ile Zorlu Avm’ye girerken güvenlik görevlisi tarafından “Nereye geldiniz” diyerek kapıda durduruldumbende gülerek Avm’ye geldiğimi söyledim bunun üzerine bu şekilde içeriye giremeyeceğimi çünkü bunun yönetmeliklerine aykırı olduğunu belirtti. Bende onlara üzerimde bir terör bayrağı taşımadığımı ve beni içeri almamak gibi bir haklarının olmadığını söyledim çok isterseniz polis çağırabilirsiniz dedim ve içeriye girdim. İçeride olduğum süre boyunca güvenlik görevlileri peşimi bırakmadı. Gözleri hep üzerimdeydi ve beni çok rahatsız ettiler. Tüm dünya gerçek teröristlerin kim olduğunu ve sadece insani duyguları ile heryerde sesini çıkarırken bizim vicdan yoksunu zavallı insanımız oldukça masum ve onurlu olan tavrımızı bastırmaya ve yok saymaya çalışıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz arkadaşlar.. Filistin özgür olana kadar heryerde ve her platformda sesimizi çıkartmaya devam edeceğiz.''

Geçtiğimiz ay yine Zorlu AVM’ye kefiyeleri ile girmek isteyen bir kadın grubu içeri girmekte zorluk yaşamışlardı.

2005’den bu yana Filistinli sivil toplum örgütlerinin yürüttüğü BDS olarak bilinen “İsrail’e Karşı Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar Hareketi”, Zorlu Holding’in ortağı olduğu santrallerin İsrail’in yıllık elektrik ihtiyacının en az yüzde 7’sini karşıladığını açıklamış ve boykot çağrısı yapmıştı: “Zorlu Holding’e ait alışveriş ve kültür-sanat mekânlarına gitmemeye, sanatçı ve kültür-sanat emekçilerini de Zorlu PSM sahnelerine çıkmamaya çağırıyoruz.” açıklamasında bulunulmuştu.

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