Cezaevine gönderildiler! CHP’li İzmir'de dolandırıcılık tutuklamaları
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakleri İZBETON ve İZDOĞA AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 3'ü "nitelikli dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, "nitelikli dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski İZDOĞA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı G.E, eski İZBETON AŞ Genel Müdür Yardımcısı H.Ş. ile "kooperatif" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya için tutuklama kararı verildi.
Eski İZDOĞA AŞ Genel Müdürü Ö.B. ve bir makine mühendislik şirketinin yönetim kurulu başkanı M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün, Güzelbahçe, Seferihisar, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda G.E, Ö.B, H.Ş. ve M.K. yakalanmış, Heval Savaş Kaya'nın ise "kooperatif" soruşturması kapsamında tutuklu olduğu belirtilmişti.
