Böcek cezaevinden belediyeye talimat mı verdi? Antalya'da Ağbaba'nın yeğenine kıyak!

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Muhittin Böcek'in itirafçı olup olmayacağı gündeme gelirken, CHP yöneticilerinin özel isteklerini cezaevinde ilettikleri ortaya çıktı. Böcek'in kendisini ziyarete gelen CHP Genel Merkez yöneticilerine " Antalya Büyükşehir Başkan Vekili Büşra Özdemir'e destek olun" çağrısı yapması üzerine, karşılığında gelen talepleri değerlendirdiği iddia edildi.

VELİ AĞABA'NIN YEĞENİ MEMUR YAPMA ÇABASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın 2024 yılında seçim çalışmalarında yanından ayırmadığı yeğeni Barkın Ulutaş'ı önce İzmir Konak Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü yaptığı ancak mevcut Belediye Başkanı Nilüfer Çatlı ile parti içi siyasette karşı karşıya kalmasından dolayı amacına ulaşamadığı öğrenildi. İşçi kadrosundaki Bartın Ulutaş'ı memur yapamayan Ağbaba'nın 2025 yılında bu kez İzmir Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'a talebini iletti. Gaziemir Belediyesi'nden yazı çıkmasına karşın Barın Ulutaş'ın memurluğu İçişleri Bakanlığı'na takıldı.

BAŞKAN VEKİLİ KUCAK AÇTI

Ağbaba bu kez cezaevinde bulunan tutuklu Muhittin Böcek'ten Barkın Ulutaş için ricada bulundu. Böcek'in söz konusu talep üzerine karşılığında " Antalya Büyükşehir Başkan Vekili Büşra Özdemir'e destek olun" yorumu yapması üzerine beklenen oldu. Antalya Büyükşehir Başkan Vekili Büşra Özdemir cezaevinden aldığı talimatla CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın isteğini yerine getirmek için gerekli imzayı attı. Ulutaş'ın Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nde göreve başlaması üzerine son bir ay içinde çok sayıda belediye personelini rapor aldıkları gerekçesiyle işten çıkaran Özdemir'e karşı tepkilerin oluşmasına neden oldu.

Kaynak: haberimizvar.net