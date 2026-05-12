Nedim Şener, hayal kuramadığımız günleri hatırlattı: Bugün yapılanlar hayal bile değildi

Sosyal medya hesabından, “Sene 1998, yerli uçak ve uçak gemisi hayal bile değil sadece komedyenlerin dalgasını geçebildiği kâğıttan oyuncaktı” hatırlatmasını yapan Şener şunları yazdı: “40 yaş üzeri olanlar hatırlar; 0 yıllarda bize hayal kırıklıklarımıza karşı mücadele etmeyi değil sadece düşürüldüğümüz hale gülmemizi öğretmişlerdi. Hayal bile edemez sadece halimize gülebilirdik! Bize çaresizliği öğretmişlerdi; ‘Su akar Türk bakar, bir toplu iğne bile yapamıyoruz, Türkler otomobil yapamaz…’ diye büyüdük. Bugün yapılanlar hayal bile değildi. Ama şimdiki gençler hayal edilmeyeni yapıyor, şimdiki çocuklar kendine, milletine, devletine güvenerek büyüyorlar”