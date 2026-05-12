Otomobil devi gemileri yaktı! Ayda 33 bin liraya faizsiz taksit!
Otomobil devi Ford, Türkiye'de en çok tercih edilen markalardan biri. Markanın Mayıs ayı kampanyalarına bakıldığında faizsiz taksit imkanı olduğu görüldü.
Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen pek çok otomobil tutkunu; Ford, Renault, Skoda, Hyundai ve Chery dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerinin güncel fiyat listelerini inceliyor. Fiyat-performans araştırması yapıyor ve hem bütçesine uygun hem de kullanışlı aracı tercih etmeye çalışıyor.
Ford otomotiv şirketinin ilgi çekici modellerinden biri, Focus olarak ön plana çıkıyor. Güncel kampanyaları kontrol edildiğinde ise, Focus araçta faizsiz taksit imkanı olduğu görüldü. Ancak bahsedilen kredi tutarı, araç fiyatının bir kısmını karşılıyor. Peki, kampanyanın detayları neler?
FAİZSİZ TAKSİTLE FOCUS İMKANI Ford otomotiv şirketi, Focus araçta 300.000 TL, 9 ay, yüzde 0 faiz fırsatı olduğunu açıkladı. Kampanya faizinin ticari amaçlı araç alımlarının konu olduğu FKasko ya da Bakım Paketi alımının yapılması ön koşulu ile Koçfinans kredilerinde geçerli olduğu aktarıldı. Belirtilen faiz oranına karşılık gelen aylık taksit tutarı 33,333 TL olarak duyuruldu.
Bu kredi tutarı, taksit tutarı ve vade için bir kerelik ve peşin olarak tahsil edilen 4,725 TL tahsis ücreti, vergiler ve rehin tesis ücreti dahil edildiğinde Koçfinans kredisinin aylık toplam maliyet oranı 0.32%; yıllık toplam maliyet oranı 3.82% olarak açıklandı. Belirtilen senaryonun BDDK'nın belirlediği kurallar çerçevesinde 300,000 TL kredi kullanılabilen araçlar için geçerli olduğu duyuruldu.
Öte yandan, bahsedilen kredinin mutlaka tanımlanacağı ve sağlanacağının kesin olmadığı açıklandı. Azami kredi tutarının BDDK tarafından belirlenen yasal limitlere göre her bir araçta farklılık gösterebileceği aktarıldı. Ford otomotiv şirketinin kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkının saklı tutulduğu belirtildi. Ayrıca kampanyanın 31 Mayıs 2026 tarihinde son bulacağı açıklandı. Daha detaylı bilgi almak için Ford otomotiv şirketiyle iletişime geçilebilir.
FORD FOCUS FİYAT LİSTESİ Focus araçta faizsiz taksit imkanı bulunuyor. Ancak araç fiyatının bir kısmını karşılıyor. Bu durum aracın güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 12 Mayıs 2026 tarihli Ford Focus fiyat listesi yer alıyor.
Model Yılı: 2025. Model: Yeni Titanium Stil Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel. Fiyatı: 2.720.500 TL. Model Yılı: 2025. Model: Yeni Titanium X Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel. Fiyatı: 2.859.900 TL.
