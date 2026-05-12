'Burayı İsrail için cehenneme çevireceğiz'

Hizbullah lideri Naim Kasım, direnişin geri adım atmayacağını belirterek “Teslim olmayacağız, mücadele meydanını terk etmeyeceğiz.” dedi. Kasım, silah ve direniş konusunun israille pazarlık değil, Lübnan’ın iç meselesi olduğunu vurguladı.

Hizbullah lideri Naim Kasım, bugün salı günü Hizbullah savaşçılarına hitaben yayımladığı mesajda, direnişin “mücadele meydanını terk etmeyeceğini” vurguladı ve silah ile direniş meselesinin “israil ile müzakerelerin parçası değil, Lübnan’ın iç meselesi” olduğunu söyledi.

Şeyh Kasım, direniş güçlerinin israil işgaline karşı “dünyayı şaşkına çeviren bir direniş destanı yazdığını” belirtti.

“İHA’larınız toprağa sarılıyor ve israilli işgalciyi boğuyor. Dronlarınız yeryüzünün zalimlerini korkutuyor.” diyen Kasım, “Siz ölmezsiniz; ya meydanda kalırsınız ya da Rabbinizin katında diri olarak rızıklandırılan şehitler olursunuz.” ifadelerini kullandı.

Kasım ayrıca, “En önemlisi sizsiniz. İmanınız işgalciye yıldırım gibi çarpıyor, maneviyatınız onların karanlığını dağıtıyor, cepheye yönelişiniz onların kalplerini ve akıllarını sarsıyor.” dedi.

Direnişin “sona erdiği ve yenileceği” yönündeki söylemlere rağmen direnişçilerin dünyayı etkileyen bir direniş ortaya koyduğunu söyledi.

“Bağımsız Lübnan’ın dayanağı güneydir”

Kasım, “Bağımsız ve egemen Lübnan’ın dayanağı güneydir.” diyerek, güneyin kurtuluşunun insanlığın bir yansıması olduğunu ifade etti.

Güney, Bekaa, Dahiye, Beyrut, Cebel Lübnan ve kuzey bölgelerinde direnişe destek veren halkı selamlayan Kasım, direnişçilerin “zillet değil onurlu hayatı, teslimiyet değil özgürlüğü, kölelik değil egemenliği” temsil ettiğini söyledi.

Direnişçilerin, Hasan Nasrallah başta olmak üzere şehitlerin, yaralıların ve esirlerin yolundan gittiğini belirtti.

“Teslim olmayacağız”

Kasım, direnişin “kanlı Amerikan zorbası tarafından desteklenen vahşi israil düşmanıyla” karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Bunun yanında “iktidar peşinde koşan ülkeler” ve “sefillerin kırıntılarıyla beslenen yenilmişler” bulunduğunu söyleyen Kasım, buna rağmen direnişin Allah’ın desteğiyle zafere ulaşacağını savundu.

israil-ABD saldırılarının amacının Lübnan’ı “Büyük israil” projesinin parçası haline getirmek olduğunu belirten Kasım, “Boyun eğmeyeceğiz, teslim olmayacağız ve zaman ne kadar uzarsa uzasın, bedeller ne kadar ağır olursa olsun Lübnan’ı ve halkını savunmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Direnişin sahayı terk etmeyeceğini vurgulayan Kasım, “Bu sahayı israil için cehenneme çevireceğiz. Saldırılara ve ihlallere karşılık vereceğiz. 2 Mart öncesine geri dönmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Müzakere devletin sorumluluğudur”

Kasım, İran ile ABD arasında Lübnan’a yönelik saldırıların durdurulmasını içeren bir anlaşmanın, saldırıları sona erdirmenin en güçlü yolu olabileceğini söyledi.

İran’a Lübnan’a gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Kasım, saldırıların durmasına katkı sağlayacak her tarafa teşekkür edeceklerini belirtti.

Bununla birlikte Lübnan’ın egemenlik hedeflerini gerçekleştirmek için müzakere sorumluluğunun Lübnan devletine ait olduğunu söyledi.

Direnişin şu başlıklarda Lübnan yönetimiyle iş birliğine hazır olduğunu açıkladı:

israil saldırılarının karadan, havadan ve denizden durdurulması, işgal altındaki toprakların kurtarılması, esirlerin serbest bırakılması, halkın köylerine geri dönmesi ve yeniden imar süreci.

Kasım, Lübnan’ın elindeki güç kartları nedeniyle dolaylı müzakereleri desteklediklerini belirtirken, doğrudan müzakerelerin israil için “tam kazanç” ve Lübnan yönetimi için “bedelsiz taviz” anlamına geldiğini söyledi.

Silah ve direniş konusunun Lübnan’ın iç işi olduğunu vurgulayan Kasım, “Hiçbir dış tarafın Lübnan’ın silahı, direnişi ve iç düzeni konusunda söz hakkı yoktur.” dedi.

Bu konunun israil ile müzakerelerin parçası olmadığını belirtti.

Kasım ayrıca Lübnan’ın egemenlik hedeflerini gerçekleştirdikten sonra ulusal güvenlik stratejisini düzenleyeceğini ve bu süreçte direnişin ülkenin güç unsurlarından biri olarak değerlendirileceğini söyledi.

Mesajını direnişin saldırıları durdurmak ve israilin hedeflerini boşa çıkarmak için mücadeleyi sürdüreceğini belirterek tamamlayan Kasım, “Allah bize yardım edene kadar mücadele meydanını terk etmeyeceğiz.” dedi.