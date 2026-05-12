İttapar sapkınlardan adi oyun! Devlet toplamasın diye ilk önce...

Kütahya’da bazı ittaparların, başıboş köpeklerin toplanmasını engellemek için hayvanları önce sahiplenip ardından yeniden sokağa bıraktığı ortaya çıktı.

Başıboş köpeklerin sokaklardan toplanmasına yönelik çalışmalar sürerken, Kütahya’da dikkat çeken bir yöntem ortaya çıkarıldı. Sokak köpeklerinin toplanmasını engellemek isteyen bazı köpekseverlerin, hayvanları önce sahiplenmiş gibi gösterip ardından yeniden sokağa bıraktığı tespit edildi.

Türkiye’de son yıllarda başıboş köpek saldırıları nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybederken, yüzlerce vatandaş da yaralandı. Yaşanan olaylar sonrası geçtiğimiz yıl TBMM’de kabul edilen 17 maddelik yasa değişikliğiyle sahipsiz hayvanların belediyeler tarafından toplanarak bakımevlerine götürülmesi ve rehabilite edilinceye kadar burada barındırılması kararlaştırılmıştı.

Ancak uygulamaların ilerlemesiyle birlikte bazı grupların süreci engellemek için farklı yöntemlere başvurduğu öne sürüldü.

Kütahya Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, sokakta dolaşan bazı köpeklerin resmi kayıtlarda “sahipli” göründüğü belirlendi.

İddiaya göre bazı köpekseverler, köpeklerin barınağa götürülmesini önlemek amacıyla hayvanları sahiplenmiş gibi gösterdi, ardından yeniden sokağa bıraktı.

Durum, barınağa getirilen hayvanların kimliklendirme işlemleri sırasında ortaya çıktı. Görevliler, sistemde sahipli görünen köpeklerin tekrar sokakta bulunduğunu tespit etti.

Kütahya Ekspres tarafından paylaşılan bilgilere göre, şu ana kadar “sahte sahiplenme” yöntemi kullandığı değerlendirilen yaklaşık 50 kişi belirlendi.

Yetkililer, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bu kişilere köpek başına 86 bin 358 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Kaynak: Kütahya Ekspress