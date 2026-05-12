  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dolandırıcıların yeni tuzağına dikkat! Sahte kurban ilanıyla vatandaşı çarpıyorlar Amazon ormanlarından kuşlar getirdi! Cezası tam 700 bin lira! Faşistlerin provokasyonları altında yükseliyor: Avrupa’nın en büyük camisinden güzel haber Kar nedeniyle 6 aydır kapalıydı! Alternatif güzergâh ulaşıma açıldı Türkiye'nin müşterileri onu bekliyordu: Milli Muharip Uçak Kaan'ın en ciddi rakibinde beklenmedik kriz Otomobil devi gemileri yaktı! Ayda 33 bin liraya faizsiz taksit! Macron'dan olay Türkiye itirafı: Bizden sonra oraya geldiler, kabul edelim bizden daha iyiler Kavşak dilencilerine operasyon! Gözaltılar var Yusuf İslam'dan dikkat çeken açıklama: 'Müslüman terk etmek zorunda değil' WhatsApp’a yepyeni görünüm! ‘Liquid Glass’ tasarımı kullanıcılarla buluşuyor
Türkiye
15
Yeniakit Publisher
Kar nedeniyle 6 aydır kapalıydı! Alternatif güzergâh ulaşıma açıldı
AA Giriş Tarihi:

Kar nedeniyle 6 aydır kapalıydı! Alternatif güzergâh ulaşıma açıldı

Muş'ta kar nedeniyle yaklaşık 6 aydır kapalı olan alternatif köy yolu, ekiplerin yaptığı 10 günlük yoğun çalışmayla ulaşıma açıldı.

#1
Foto - Kar nedeniyle 6 aydır kapalıydı! Alternatif güzergâh ulaşıma açıldı

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, Üçevler grup köy yolunda, iş makineleriyle karla mücadele çalışması yürüttü.

#2
Foto - Kar nedeniyle 6 aydır kapalıydı! Alternatif güzergâh ulaşıma açıldı

Ekipler, yer yer metrelerce karın olduğu alternatif yolu, 10 gün süren zorlu çalışmayla ulaşıma açtı.

#3
Foto - Kar nedeniyle 6 aydır kapalıydı! Alternatif güzergâh ulaşıma açıldı

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Üçevler grup köy yolundaki karla mücadele çalışmalarının sona erdiğini söyledi.

#4
Foto - Kar nedeniyle 6 aydır kapalıydı! Alternatif güzergâh ulaşıma açıldı

Birçok köy ve mezraya ulaşımın sağlandığı alternatif yolu açtıklarını belirten Yentür, şunları kaydetti:

#5
Foto - Kar nedeniyle 6 aydır kapalıydı! Alternatif güzergâh ulaşıma açıldı

"Bu grup köylere üç farklı güzergahtan ulaşım sağlanıyor.

#6
Foto - Kar nedeniyle 6 aydır kapalıydı! Alternatif güzergâh ulaşıma açıldı

Mayısa rağmen ekiplerimiz hala 10 metreyi aşan kar kütleleriyle mücadele ediyor.

#7
Foto - Kar nedeniyle 6 aydır kapalıydı! Alternatif güzergâh ulaşıma açıldı

Bu yolu ulaşıma açmak için 10 gündür çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

#8
Foto - Kar nedeniyle 6 aydır kapalıydı! Alternatif güzergâh ulaşıma açıldı

Zorlu bir kış mevsimi yaşandı. Özellikle yağmur ve kar şeklinde devam eden hava şartları nedeniyle kar kütleleri buza dönüştü.

#9
Foto - Kar nedeniyle 6 aydır kapalıydı! Alternatif güzergâh ulaşıma açıldı

Ekskavatörlerle buz kütlelerini kırarak loderlerle yolu açtık.

#10
Foto - Kar nedeniyle 6 aydır kapalıydı! Alternatif güzergâh ulaşıma açıldı

Vatandaşlarımız artık bu kısa mesafeden ulaşım sağlayabilecek. Gerçekten zor bir yıl geçirdik."

#11
Foto - Kar nedeniyle 6 aydır kapalıydı! Alternatif güzergâh ulaşıma açıldı

İl Özel İdaresi çalışanı Necatı Aslan da mayısa rağmen hala bazı bölgelerde metrelerce karın olduğunu ifade ederek, "Açtığımız bu yoldan 10 köy 22 mezraya ulaşım sağlanıyor. Yolun tamamını ulaşıma açtık." dedi.

#12
Foto - Kar nedeniyle 6 aydır kapalıydı! Alternatif güzergâh ulaşıma açıldı

Muş'ta kar nedeniyle yaklaşık 6 aydır kapalı olan alternatif güzergâh ulaşıma böyle açıldı…

#13
Foto - Kar nedeniyle 6 aydır kapalıydı! Alternatif güzergâh ulaşıma açıldı

Muş'ta kar nedeniyle yaklaşık 6 aydır kapalı olan alternatif güzergâh ulaşıma böyle açıldı…

#14
Foto - Kar nedeniyle 6 aydır kapalıydı! Alternatif güzergâh ulaşıma açıldı

Muş'ta kar nedeniyle yaklaşık 6 aydır kapalı olan alternatif güzergâh ulaşıma böyle açıldı…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrailliler neye uğradığını şaşırdı! ABD'deki restoranda "Boom Boom Tel Aviv" şoku: Dünyanın her yerinde tepki yağıyor!
Sosyal Medya

İsrailliler neye uğradığını şaşırdı! ABD'deki restoranda "Boom Boom Tel Aviv" şoku: Dünyanın her yerinde tepki yağıyor!

Amerika'da bir restoranda yemek yiyen İsrailliler, beklemedikleri bir protestoyla karşı karşıya kalarak büyük şok yaşadı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Darmadağın edildi
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Darmadağın edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 33 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonuyla..
LGBT eleştirisine hapis cezası! ‘Bu ülke sahipsiz mi arkadaş?
Gündem

LGBT eleştirisine hapis cezası! ‘Bu ülke sahipsiz mi arkadaş?

Yazar Yusuf Kaplan, Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun LGBT lobisine yönelik eleştirileri nedeniyle hapis cezasına çarptırılmasına sosyal ..
Ekrem'in hesap verdiği "casusluk" davasında flaş gelişme
Gündem

Ekrem'in hesap verdiği "casusluk" davasında flaş gelişme

Türkiye'nin en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu ile 3 sanığın yargılandığı "casusluk" davasının ilk ..
İBB soruşturmasında yeni gelişme! 12 tutuklama
Gündem

İBB soruşturmasında yeni gelişme! 12 tutuklama

İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden yürütülen soruşturmada mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12’si tutuklandı. Soruşturma kapsamında ..
CHP'de "Özgür Özel" depremi! Burcu Köksal zehir zemberek sözlerle istifa etti: "Beni Özgür Özel tehdit etti, AK Parti'ye geçiyorum!"
Gündem

CHP'de "Özgür Özel" depremi! Burcu Köksal zehir zemberek sözlerle istifa etti: "Beni Özgür Özel tehdit etti, AK Parti'ye geçiyorum!"

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, siyaset gündemini sarsacak bir karara imza atarak AK Parti'ye katılacağını duyurdu. TV100'..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23