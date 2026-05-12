Gündem Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Adalet Bakanlığı'ndan büyük personel alımı
Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Adalet Bakanlığı'ndan büyük personel alımı

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Adalet Bakanlığı'ndan büyük personel alımı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Alımların 2026 yılı içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkacaklarını bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, adalet teşkilatı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımını gerçekleştireceklerini belirtti.

Bu kapsamda merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkacaklarını aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz. Alım yapılacak kadrolar arasında 5 bin 259 zabıt katibi, 4 bin 508 infaz ve koruma memuru, 1300 destek personeli, 1041 mübaşir, 900 icra katibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel yer alıyor. Adalet teşkilatımıza, yargı camiamıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, yargı teşkilatımızın ihtiyaç duyduğu kadroların tahsisine verdikleri destek dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum."

Kudret

İsimler bellimi

Vahap

İyide bsit bir kira dosyasının en az 2 sene sürdüğü bir durumda neden hiç savcı ,hakim alımı yapılmıyor bunu da bir açıklayın
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
