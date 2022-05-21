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Medya Zorlama komedyen, reyting uğruna küçük çocuğunu kullandı!
Medya

Zorlama komedyen, reyting uğruna küçük çocuğunu kullandı!

Reytinglerde istediğini yakalayamayan 'zorlama komedyen', reyting uğruna küçük çocuğunu kullanmayı seçti. Son günlerin çok tartışılan dizisi Erşan Kuneri için Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz'dan uyarı geldi. Küçük Kemal, “Küçükler izlemesin” dedi. Dizi özellikle, küfürlü sahneleriyle ön plana çıkan bir yapım olarak göze çarpıyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 17:13:00 - 2022-05-21 17:14:43
Zorlama komedyen, reyting uğruna küçük çocuğunu kullandı!

Reytinglerde istediğini yakalayamayan 'zorlama komedyen', reyting uğruna küçük çocuğunu kullanmayı seçti. Son günlerin çok tartışılan dizisi Erşan Kuneri için Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz'dan uyarı geldi. Küçük Kemal, “Küçükler izlemesin” dedi. Dizi özellikle, küfürlü sahneleriyle ön plana çıkan bir yapım olarak göze çarpıyor.

Cem Yılmaz, Netflix ile işbirliği yaparak "Erşan Kuneri" dizisini geçtiğimiz günlerde yayınladı.

Ancak dizi senaryosunun dışında küfürlü içeriği ile daha çok konuşuldu.

Oğlundan uyarı geldi
Bazıları çok beğense de, diziyi Feyyaz Yiğit ile Kıvanç Kılınç'ın “Gibi” dizisi ile kıyaslayıp sevmeyenler de oldu.

Komedyen Cem Yılmaz ise Erşan Kuneri için oğlu Kemal Yılmaz ile bir “Kamu Spotu” çekti. 

“Küfürlü ve kanlı”
Kemal Yılmaz, Erşan Kuneri için “18 yaşından küçük arkadaşlarımız izlemesin çünkü küfürlü ve kanlı olduğu için kötü şeyler yaptırabilir. Ama İngilizce izlemenizi tercih ederim.” dedi.

“İngilizce izleyin” tavsiyesi

Babasının “Siz İngilizce mi izlediniz?” sorusuna da yanıt veren Kemal Yılmaz, “Evet, bir problem görmedim” dedi.

 

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