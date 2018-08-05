Zorla satış yapan 37 kişi ilçeden kovuldu

Ayder Yaylası'nda son zamanlarda yabancı uyruklu dilenci ve seyyar satıcıların artması üzerine belediye zabıta ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi. Yayla esnafının şikâyeti üzerine harekete geçen ekipler, yaylada yerli ve yabancı turistlere zorla mal satışı yaptıkları belirlenen 37 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 37 kişi, daha sonra ilçeden uzaklaştırıldı.