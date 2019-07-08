Zorbalardan pişkin açıklama! Hamile kadının olduğu araca saldıran Seydioğlu Grup'un sahipleri Hüseyin Sel ve Hasan Sel'den pişkin bir açıklama geldi.

Seydioğlu firmasından yapılan açıklamada ise ilginç ifadelere yer verildi. Açıklamada diğer araç sürücüsü suçlanırken, sürücünün Hüseyin Sel ve Hasan Sel’i tahrik ettiğine dair ifadeler kullanıldı. Aracı takip ettiği ve ardından önünü kesen saldırganların, annelerinin rahatsızlandığı için aciliyetten dolayı emniyet şeridini kullandıklarını öne sürdü. Hamile kadının aracına saldıranların kimliği belli oldu! Trafik magandaları 'işadamı' çıktı İşte o açıklama:

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