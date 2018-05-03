Zoraki nikah tutmaz!

24 Haziran’da gerçekleşecek seçimler için haftalar süren görüşmeler gerçekleştiren fakat ortak bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaramayan CHP, İYİ Parti (İP), Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti’nin (DP) milletvekili genel seçimleri için ittifak gerçekleştirmesi tepki çekti. İdeolojik olarak birbirine hiç benzemeyen ve aralarında kan uyuşmazlığı olan partilerin kurduğu zoraki ittifak siyasiler tarafından sert dille eleştirildi. Söz konusu ittifakın başarısızlığa mahkum olduğunu belirten eski Saadet Partili ve İYİ Partili siyasetçiler, “Aralarında kan uyuşmazlığı olan zorlama ittifakın içerisinde millet yoktur. Bu ittifak tutmaz” değerlendirmesinde bulundular.

KAN UYUŞMAZLIKLARI VAR

Eski Fazilet Partisi Genel Sekreteri Eyüp Sanay, “Bu tamamen üst kademedeki Saadet Partililerin vermiş olduğu bir karar. Saadet Partisi’nin alt kademesindeki insanların, onlara oy vereceğini hiç sanmıyorum. Bu tamamen Temel beyin ve bazı arkadaşlarının yanlış bir kararıdır” dedi. İttifak’ın Saadet tabanında karşılık bulmayacağını kaydeden Sanay, “Bu karar partililerin vicdanlarını incitti. Aralarındaki kan uyuşmazlığı aşikar. Zaten hepsi Cumhurbaşkanlığı için aday. Bu nasıl bir ittifak. Demokrat Parti’nin Başbakanı Adnan Menderes’in asılmasında ve 28 Şubat’ta CHP’nin rolünü de çok iyi biliyoruz. Bunların ittifakı tutmaz. Sadece ve sadece seçime girmiş olacaklar. Erdoğan Allah’ın izniyle alır götürür” ifadelerini kullandı.

MİLLETİN ALEYHİNE BİR İTTİFAK

İYİ Parti Kurucu Üyesi ve Eski Üst Delegesi Hasan Sümer ise “Kumaş farklı olduğu sürece zorlasanız da birleşme olmayacaktır. Tam tersi elinizdekileri de kaybedersiniz. Milletvekilliği seçimiyle alakalı ise evvela bu ülke koalisyonlardan çok çekti” dedi. Söz konusu ittifakın milletin aleyhine olacağını kaydeden Sümer, “Demokrasi adı altında tamamen zıt kutuplu partilerin bir araya gelmesi sayısal başarı için önem arz etse de ilerleyen süreçte milletin aleyhine olacaktır. Milletin zararına bir durum doğacaktır. Millet istikrar istemektedir. Bunu önleyemezseniz on partide bir araya gelse millet menfaati için ne yapacağını iyi bilir” şeklinde konuştu. Milletin bu ittifaka onay vermeyeceğini kaydeden Hasan Sümer, “Her ne kadar bu ittifaka millet için deseler de bu zorlama bir ittifaktır ve için de millette yoktur. Milletin menfaatini gözeten tek ittifak Cumhur İttifakıdır” şeklinde konuştu.

FATİH ERBAKAN DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Erbakan Vakıf Genel Başkanı Fatih Erbakan da Akit’e yaptığı özel açıklamada Saadet Partisi’nin CHP ile gerçekleştirdiği ittifaka sert tepki gösterdi. Oğul Erbakan, “Osmanlı’ya zalim diyen Kemal Kılıçdaroğlu’na davamızı değnek yapmaya çalışanlar Milli Görüş’ü temsil edemezler” ifadelerini kullandı.