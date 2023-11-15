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Gündem Zor işlerin adamı Ersan Şen, İsrail’e de avukat olur musun?
Gündem

Zor işlerin adamı Ersan Şen, İsrail’e de avukat olur musun?

Yeniakit Publisher
2023-11-15 10:57:00 - 2023-11-15 10:59:33
Zor işlerin adamı Ersan Şen, İsrail’e de avukat olur musun?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Zor işlerin adamı Ersan Şen, İsrail’e de avukat olur musun?" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Mustafa Kemal istismarıyla ve sorunlu tipleri savunmasıyla tanınan Ersan Şen'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Türkiye’de bir devlet üniversitesinde ceza hukuk profesörlüğü yapmaya devam eden Ersan Şen’i hepiniz tanıyorsunuz..

Domatesten girer, lahanadan çıkar..

Zabıt kâtibinin aldığı maaş ile geçinemediğinden başlar, avukatların gelirlerinin düşüklüğünden çıkar.
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Enflasyondan girer, alım gücünden çıkar..

Ve kırmızı çizgileri vardır..

Kırmızı çizgisi Mustafa Kemal’dir..

Ve Mustafa Kemal üzerinden istismar amaçlı birçok açıklaması vardır..

“Mustafa Kemal Atatürk’e sövmek kimsenin hakkı değil, haddi de değil. Ona Rum söver, Yunan söver, istilacılar söver” sözleri ile, hoşuna gitmeyen insanları çaktırmadan Mustafa Kemal’e sövüyormuş gibi algı oluşturup, ama gerçekte kendisi onlara söver..

“Atatürk’ün adını ağzına salavatla alacaksın” şeklinde itikadi açıdan da büyük sakatlıklar içeren cümleler kurar..

“Türk milleti evladının Mustafa Kemal Atatürk’le derdi olamaz. Bak Rum’un olur, Yunan’ın olur, İngiliz’in olur, Avustralyalının olur, başka memleketin olabilir ama Türk milletinin evladının olamaz” diyerek, durduk yerde kavga çıkartmaya çalışır..

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Yorumlar

Yeşili kırmızıyı görelim tamamdır

buna kim parayı verirse ona avukat olur misal garipoğlu gibi çenede çok tırtır olduğundan açıklamasıda herkesin savunma hakkı vardır falan filan lağas luğas devam eder
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