Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Zor günlerden geçen Trabzonspor'dan sürpriz karar

Zor dönemlerden geçen Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'da yönetim, alacak davalarını kaybettiği eski futbolcuları ile görüşecek.

26 Nisan 2018 Perşembe 11:23
Zor günlerden geçen Trabzonspor'dan sürpriz karar

Edinilen bilgiye göre yeni yönetim kulüpten mahkeme kararı ile para almaya hak kazanan Erkan Zengin, Özer Hurmacı, Mehmet Ekici ve Aykut Demir ile görüşerek, alacaklarında yüzde eli indirim yapmalarını isteyecek.

Bordo mavili kulübün Erkan Zengin'e 1 milyon 350 bin Euro, Aykut Demir'e 6.5 milyon lira, Özer Hurmacı'ya 4 milyon lira ve Mehmet Ekici'ye 2.2 milyon lira borcu bulunuyor. 

Yönetim görüşmeler yaparak bu isimlerin alacaklarını 8-9 milyon liraya indirmeyi planlıyor. 

(Trabzonhaber)

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 11:23
  1. Trabzonspor Haberleri
  2. Trabzonspor
  3. Erkan Zengin
  4. Özer Hurmacı
  5. Mehmet Ekici

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mağduriyete son! Artık ücret alınmayacak
    1. Mağduriyete son! Artık ücret alınmayacak
    2. KPSS'siz öğretmen alımı! İşte şartlar...
    3. Bakandan milli füze müjdesi!..
    4. Türkiye’den ABD'nin skandal raporuna..
    5. Dilipak açık açık söyledi: Saadet'in..
    6. SGK Başkanı istifa etti!
    7. İran'dan İslam ülkelerine "ABD" çağrısı!
    8. Tamirciye bıraktığı arabadan geriye..
    9. 5 ilde kalpazan operasyonu!
    10. Ribery'e "Fatih Terim" şoku! İstemedi
    11. Marketten krem çalarken yakalanan..
    12. Zor günlerden geçen Trabzonspor'dan..
    13. Wikileaks'dan flaş sızıntı! Amerika mı..
    14. Melih Gökçek'ten bomba anket!
    15. Kanal D'nin yeni genel müdürü belli..
    16. "Trump, İran ile anlaşmayı bozabilir"
    17. Babamın mirası işgal altında
    18. Hakkari’de çatışma: 2 terörist öldürüldü
    19. Gomis'den flaş Beşiktaş açıklaması!
    20. Dev alev topu gökyüzüne yükseldi (VİDEO)
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...