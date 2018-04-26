Zor günlerden geçen Trabzonspor'dan sürpriz karar

Edinilen bilgiye göre yeni yönetim kulüpten mahkeme kararı ile para almaya hak kazanan Erkan Zengin, Özer Hurmacı, Mehmet Ekici ve Aykut Demir ile görüşerek, alacaklarında yüzde eli indirim yapmalarını isteyecek.

Bordo mavili kulübün Erkan Zengin'e 1 milyon 350 bin Euro, Aykut Demir'e 6.5 milyon lira, Özer Hurmacı'ya 4 milyon lira ve Mehmet Ekici'ye 2.2 milyon lira borcu bulunuyor.

Yönetim görüşmeler yaparak bu isimlerin alacaklarını 8-9 milyon liraya indirmeyi planlıyor.

(Trabzonhaber)