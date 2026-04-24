Bahar uyandırıyor: Ama uykuyu kaçırarak

Bahar aylarının gelişiyle birlikte günlerin uzaması ve çevresel koşulların değişmesi, yalnızca doğayı değil insan biyolojisini de etkiliyor. Uzmanlara göre bu mevsimsel geçiş, özellikle uyku düzeni üzerinde belirgin sonuçlar doğurabiliyor ve birçok kişide uyku kalitesinin düşmesine yol açabiliyor.

Vice'ın haberine göre; uyku sorunları çoğu zaman ekran kullanımı gibi alışkanlıklara bağlansa da, bilimsel veriler sorunun daha geniş bir çerçevede ele alınması gerektiğini gösteriyor. Alerjilerden hormon değişimlerine, yaşam tarzı farklılıklarından biyolojik ritimdeki kaymalara kadar pek çok etken, fark edilmeden uyku düzenini bozabiliyor.

Bu kapsamda uzmanlar, uyku problemlerinin arkasındaki daha az bilinen faktörlere dikkat çekerek, özellikle bahar döneminde ortaya çıkan değişimlerin yakından izlenmesi gerektiğini vurguluyor. İşte uyku kalitesini olumsuz etkileyen 7 önemli neden:

1. MEVSİMSEL ALERJİLER

Son dönemde mevsimsel alerjilerin artış gösterdiği gözlemleniyor. Uzmanlara göre bu durum, bireylerin gece uykusunun kesintiye uğramasına ve genel uyku kalitesinin düşmesine yol açabiliyor.

Medicann Tıp Direktörü Dr. Sunny Nayee, bu konuda şu ifadeleri kullandı: “Birçok insan saman nezlesini göz kaşıntısı, hapşırma ve burun tıkanıklığı gibi gündüz yaşanan bir sorun olarak görür. Ancak gece üzerindeki etkisi genellikle göz ardı edilir. Polen seviyeleri arttığında, özellikle sırtüstü yatarken hava yolları iltihaplanabilir”

Dr. Nayee, polen alerjisinin yaygın gece belirtileri arasında ağızdan nefes alma, yüzeysel solunum ve gece boyunca kısa süreli uyanmalar olduğunu belirtiyor.

Dr. Nayee “Tam olarak uyanmasanız bile bu ‘mikro uyanmalar’ uyku döngüsünü bozar, derin uyku ve REM uykusunu azaltır. Bu evreler hafıza işleme ve yenilenme için kritik öneme sahiptir. Sekiz saat uyuduğunuzu düşünebilirsiniz ama uyku kalitesi aslında düşmüş olabilir” diye ekledi.

2. BOZULAN SİRKADİYEN RİTİM

Günler uzadıkça, vücudun iç saati bu değişime uyum sağlamakta zorlanabilir.

Nayee “Bahar, gün ışığı süresinde hızlı bir artış getirir ve bu durum doğrudan biyolojik saatinizi etkiler. Sirkadiyen ritim, uyku hormonu melatonini düzenlemek için büyük ölçüde ışığa bağlıdır. Gün ışığı akşam saatlerine uzadıkça melatonin salgısı gecikir” dedi.

Bu da normal yatış saatinizde kendinizi daha az uykulu hissetmenize yol açabilir. Böyle durumlarda vücut genellikle kaybedilen uykuyu telafi etmeye çalışır.

Nayee “Zamanla bu durum, biyolojik saatinizin günlük programınızla uyumsuz hale geldiği bir ‘sosyal jet lag’ etkisi yaratır” şeklinde konuştu.

3. UYKU ERTELEME

Günler uzadıkça, daha geç yatma veya daha fazla sosyalleşme isteği artabilir.

Nayee “Ekran olmasa bile davranışlar uyku bozukluklarında büyük rol oynar, özellikle bahar aylarında. Daha aydınlık ve uzun akşamlar, gün içinde daha fazla zamanımız varmış gibi hissetmemize neden olur” ifadelerini kullandı.

Bu da bizi, işten ya da sorumluluklardan arta kalan sınırlı boş zamanı “geri kazanmak” için daha geç saatlere kadar uyanık kalmaya iter.

Nayee “‘İntikam amaçlı uyku erteleme’ olarak bilinen bu davranış genellikle bilinçsizdir ancak etkisi zamanla artar. Sorun tek bir geç gece değil, uykunun sürekli 30-60 dakika ertelenmesiyle oluşan uyku borcudur" dedi.

4. MEVSİMSEL HORMON DEĞİŞİMLERİ

Mevsim değiştikçe hormon dengesi de değişir ve bu durum uyku üzerinde etkili olabilir.

Nayee “Bahar aylarında artan gün ışığı; melatonin (uyku hormonu), serotonin (ruh hali ve uyanıklık) ve kortizol (stres ve uyanıklık) düzeylerini etkiler. Bu değişim, uykunun daha bölünmüş ve yüzeysel hissedilmesine neden olabilir" şeklinde açıkladı.

5. SICAKLIK DALGALANMALARI

Gece boyunca oda sıcaklığının değişmesi de uykunuzu bozabilir.

Nayee “Uykuya dalmak ve uykuyu sürdürmek için vücut sıcaklığının yaklaşık 1-2°C düşmesi gerekir. Ancak bahardaki düzensiz sıcaklık değişimleri bu süreci sekteye uğratabilir. En çok gözden kaçan uyku bozuculardan biri sıcaklığın sürekli değişmesidir" şeklinde konuştu.

6. YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ

Mevsim değişikliği, günlük alışkanlıkları da beraberinde değiştirir. Hava ısındıkça ve günler uzadıkça insanlar genellikle daha aktif hale gelir.

Nayee “Bahar, günlük alışkanlıkları değiştirir ve bu değişimler olumlu görünse de uyku üzerinde sessizce etkili olabilir. İnsanlar daha fazla sosyalleşir, dışarıda daha uzun vakit geçirir ve genellikle daha geç saatlerde yemek yer veya bir şeyler içer" dedi.

7. ‘DAHA İYİ HİSSETME’ BASKISI

Baharın getirdiği “iyi hissetme” beklentisi de uyku üzerinde baskı yaratabilir.

Kış boyunca kapalı ortamlarda kalan birçok kişi, baharla birlikte daha mutlu ve enerjik hissetmeyi bekler. Ancak bu beklenti her zaman karşılanmayabilir.

Nayee “Bahar genellikle pozitiflik, üretkenlik ve yenilenme ile ilişkilendirilir. Ancak bu beklenti istenmeyen etkilere yol açabilir. Baharın sizi motive etmesi gerektiğine dair yaygın bir algı vardır. Gerçeklik bu beklentiyle örtüşmediğinde, gece huzursuzluk, düşük düzeyli kaygı veya uyumadan önce aşırı düşünme ortaya çıkabilir. Bu küçük baskı bile stres tepkisini tetikleyerek zihnin dinlenmesi gerekirken uyanık kalmasına neden olabilir" ifadelerini kullandı.