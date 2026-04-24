Mini’ci seküler yobazlar kudurdu! Doğrular can yakınca saldırı başladı

Yeni Akit’in ortaya çıkardığı gerçekler, bir kez daha "seküler yobazların" kolektif linç girişimiyle karşı karşıya kaldı. 23 Nisan kutlamaları bahanesiyle Anıtkabir’e giden bir anaokulu öğretmenin, küçücük yavruların ve ailelerin önünde sergilediği "mini etekli" rezaletini, “Böyle olur seküler tayfanın kabir ziyareti! Mini eteğiyle Atasına koştu!” başlığıyla gündeme getirmemiz, sol cenahı adeta yerinden zıplattı.

Kendi yozlaşmış hayat tarzlarını bu aziz millete "çağdaşlık" maskesiyle dayatan kesimler, rezaleti deşifre eden manşetimizi "öğretmenin eteğine savaş açtı" yaygarasıyla hedef aldı. Mütedeyyin halkın hassasiyetlerini her fırsatta ayaklar altına alan, "modernlik" adı altında edepsizliği kutsayan bu koro; bir eğitimcinin çocukların zihninde bırakacağı kötü örneği savunarak asıl yüzünü bir kez daha ifşa etti.

Sol cenaha yakın siteler ve karanlık odaklar, ahlaki yozlaşmayı "modernlik" gibi pazarlamaya kalkışırken; gerçekleri yüzlerine tokat gibi çarpan haberimize karşı adeta kudurdular.

EDEP VE ADAP TANIMAYANLARA "AKİT" TOKADI

Milletin değerlerini hedef alan seküler yobazların hazımsızlık nedenleri:

Yeni Akit’in, toplumun ahlak yapısına uymayan görüntüleri olduğu gibi yansıtması, seküler maskeli yobazların sahte ‘modernlik’ algısını yerle bir etti.

Kendi yaşam tarzlarını tek mutlak doğru kabul eden bu güruh, haberimizi bahane ederek inançlı insanlara karşı içlerindeki kini bir kez daha kustu.

Bir eğitimcinin, çocuklara örnek olması gereken yerde sergilediği nahoş görüntüyü "özgürlük" diye savunanlar, aslında geleceğimizin teminatı yavrularımızın maruz kaldığı ahlaki riskleri görmezden geliyor.

Yazdığımız her doğru haberde köşeye sıkışanlar, çareyi Yeni Akit’e saldırmakta ve ‘hedef gösterme’ yaygarası koparmakta buluyor.