‘Zor gün dostları’ dün de yanımızdaydı

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Kanal 7 Medya Grubu Başkanı Zekeriya Karaman, Kanal 7 Medya Grubu Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik, Kanal 7 Medya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karahan, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kurucu Üyesi Ahmet Faruk Ünsal, İnsani Yardımlaşma Derneği (İHH) Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, Elbirliği Yardımlaşma ve Kültür Derneği Yöneticileri Ünal Özyıldırım ve Halit Bal, PTT Başakşehir Posta Dağıtım Müdürü Cevdet Kabil, PTT Küçükçekmece Posta Dağıtım Müdürü Yakup Başakın, Ravza Yayınları İmtiyaz Sahibi Mustafa Kasadar, Akit Gazetesi Almanya Temsilcileri Engin Soğancı ile Sinan Aktürk, Karahasanoğlu’nun 53 yıllık dava arkadaşı Halil Gölve başsağlığı temennilerini iletti. Müessese Müdürümüz Nuri Karahasanoğlu ve Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaretlerde Mustafa ağabeyin mümtaz şahsiyeti üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Aşr-ı Şerif’lerin okunduğu ziyaretlerde hüzünlü bir hava hakimdi. Nuri Karahasanoğlu ile Ali Karahasanoğlu, Akit’i ziyaret eden kıymetli isimlere teşekkürlerini iletti.

İbrahim Aydemir: Mücadele adamıydı

Mustafa Karahasanoğlu’nun vefatı dolayısıyla TBMM’deki basın toplantısında taziye mesajı yayınlayan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Bir mücadele adamı Mustafa Karahasanoğlu’nu yakın zamanda kaybettik. Allah rahmet eylesin. Kardeşinin düştüğü bir not var, okuduğumda çok hüzünlendim. Diyor ki; “Unutmayın muhtemel mazlumlar, artık Mustafa Karahasanoğlu yoktur!” Mazlumların yanında olmak, mazlumların lehine kalem oynatmak, mazlumları sahiplenmek o kadar yüksek bir duygu ki... Ve bir uyarı, muhtemel mazlumlar çıkmasın diye, insanlarımız çok daha huzur üzere yaşasınlar diye hepimizin çok dikkatli davranması lazım. Hepimizin 21 yıllık zaman diliminin ne kadar nimet olduğunu yeniden fikretmesi lazım” ifadelerini kullandı.