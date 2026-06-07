Beşiktaş'ın yeni teknik adamı hızlı başladı: Vincenzo Italiano bizzat bitirecek...
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine başlayan Vincenzo Italiano'nun, siyah beyazlı yönetimden ilk transfer talebi eski öğrencisi oldu.
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine başlayan Vincenzo Italiano'nun, siyah beyazlı yönetimden ilk transfer talebi eski öğrencisi oldu.
Teknik direktörlük görevine getirdiği Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da hız kazandı. Kanatlara takviye yapmak isteyen siyah beyazlılarda son olarak gündeme gelen isim de belli oldu.
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Beşiktaş, Italiano'nun Bologna'daki öğrencisi Riccardo Orsolini için girişimlere başlayacak.
Siyah beyazlılar, Serie A kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun transferini vakit kaybetmeden bitirmek istiyor.
Siyah beyazlılar, Serie A kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun transferini vakit kaybetmeden bitirmek istiyor.
Tranfermarkt'e göre 15 milyon Euro piyasa değeri bulanan Orsolini, geride kalan sezonda 51 maçta forma giydi ve 14 kez fileleri havalandırırken, 1 de gol pası verdi.
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