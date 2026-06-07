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Spor
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Beşiktaş'ın yeni teknik adamı hızlı başladı: Vincenzo Italiano bizzat bitirecek...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Beşiktaş'ın yeni teknik adamı hızlı başladı: Vincenzo Italiano bizzat bitirecek...

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine başlayan Vincenzo Italiano'nun, siyah beyazlı yönetimden ilk transfer talebi eski öğrencisi oldu.

#1
Foto - Beşiktaş'ın yeni teknik adamı hızlı başladı: Vincenzo Italiano bizzat bitirecek...

Teknik direktörlük görevine getirdiği Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da hız kazandı. Kanatlara takviye yapmak isteyen siyah beyazlılarda son olarak gündeme gelen isim de belli oldu.

#2
Foto - Beşiktaş'ın yeni teknik adamı hızlı başladı: Vincenzo Italiano bizzat bitirecek...

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Beşiktaş, Italiano'nun Bologna'daki öğrencisi Riccardo Orsolini için girişimlere başlayacak.

#3
Foto - Beşiktaş'ın yeni teknik adamı hızlı başladı: Vincenzo Italiano bizzat bitirecek...

Siyah beyazlılar, Serie A kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun transferini vakit kaybetmeden bitirmek istiyor.

#4
Foto - Beşiktaş'ın yeni teknik adamı hızlı başladı: Vincenzo Italiano bizzat bitirecek...

Siyah beyazlılar, Serie A kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun transferini vakit kaybetmeden bitirmek istiyor.

#5
Foto - Beşiktaş'ın yeni teknik adamı hızlı başladı: Vincenzo Italiano bizzat bitirecek...

Tranfermarkt'e göre 15 milyon Euro piyasa değeri bulanan Orsolini, geride kalan sezonda 51 maçta forma giydi ve 14 kez fileleri havalandırırken, 1 de gol pası verdi.

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