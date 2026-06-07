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Kokuyu takip ettiler: Eve giren polisler şok geçirdi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kokuyu takip ettiler: Eve giren polisler şok geçirdi!

İstanbul'da Kağıthane'de yoğun koku gelen bir eve giren polisler, tam 30 milyon değerinde uyuşturucu ele geçirdi.

#1
Foto - Kokuyu takip ettiler: Eve giren polisler şok geçirdi!

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde koku gelen eve giren ekipler, adeta hayatının şokunu yaşadı. Yoğun koku gelmesinin üzerine ihbar edilen evde tam 30 milyon değerinde uyuşturucu bulundu.

#2
Foto - Kokuyu takip ettiler: Eve giren polisler şok geçirdi!

Olay, 18 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi.

#3
Foto - Kokuyu takip ettiler: Eve giren polisler şok geçirdi!

YOĞUN KOKULAR GELMEYE BAŞLADI Edinilen bilgiye göre Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir binadan yoğun uyuşturucu kokusu geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler adres çevresinde izleme ve gözetleme yaptı. Saat 16.30’ya kadar süren çalışmalarda eve giren ya da evden çıkan herhangi bir kişi tespit edilemedi.

#4
Foto - Kokuyu takip ettiler: Eve giren polisler şok geçirdi!

İçeride kimsenin olmadığının anlaşılması üzerine operasyon için düğmeye basan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri eve baskın düzenledi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, Walter White ve Jesse Pinkman ikilisinin endüstriyel uyuşturucu laboratuvarı tasarımlarını aratmayacak bir manzara ile karşılaştı.

#5
Foto - Kokuyu takip ettiler: Eve giren polisler şok geçirdi!

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ SERAYI ORTAYA ÇIKARDI Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri eve operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, yaklaşık 60 metrekare büyüklüğündeki bir odanın tamamen izole edilerek uyuşturucu üretim alanına dönüştürüldüğünü belirledi.

#6
Foto - Kokuyu takip ettiler: Eve giren polisler şok geçirdi!

Odada yapılan aramalarda 81 kök Hint keneviriyle 42 kilo 300 gram kurutulmaya bırakılmış marihuana ele geçirildi.

#7
Foto - Kokuyu takip ettiler: Eve giren polisler şok geçirdi!

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 30 MİLYON LİRA Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu değerlendirildi.

#8
Foto - Kokuyu takip ettiler: Eve giren polisler şok geçirdi!

ÖZEL İKLİMLENDİRME Evde yapılan incelemelerde 25 iklimlendirme ışığı, 4 havalandırma cihazı, 15 pervane, 4 kurutma filesi, 1 vakum makinesiyle, çeşitli bitki besinleri ve uyuşturucu üretiminde kullanılan ekipmanlar bulundu.

#9
Foto - Kokuyu takip ettiler: Eve giren polisler şok geçirdi!

Ele geçirilen uyuşturucu ve ekipmanlar inceleme yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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