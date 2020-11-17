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Teknoloji Zor durumda kalan Huawei, Honor'u sattı
Teknoloji

Zor durumda kalan Huawei, Honor'u sattı

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle zor durumda kalan Çinli teknoloji şirketi Huawei, alt markası Honor'u sattı. eesd

Yeniakit Publisher
2020-11-17 22:40:00 -
Zor durumda kalan Huawei, Honor'u sattı

Huawei tarafından popüler alt marka Honor'un satıldığı duyuruldu. Huawei'nin orta segment cihazlar için kurduğu Honor markası büyük popülarite yakalamıştı. Çinli teknoloji devinin alt markası yine Çin merkezli bir konsorsiyum tarafından satın alındı.

Şirketin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada "Huawei'nin tüketici odaklı işleri son zamanlarda çok büyük bir baskı altında. Bunun nedeni, cep telefonları sektörü için gerekli teknik unsurlara erişimde sürekliliğin sağlanamaması" dendi.

2013 yılında piyasaya sürdüğü alt markası Honor'un Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd.'ye satıldığını belirten Huawei, bu satışın Honor'ın kanal satıcılarının ve tedarikçilerinin bu zor zamanda başarılı olmasına yardımcı olacağının altını çizdi.

Bu satışla Huawei'nin kasasına 15.2 milyar dolar girecek

Satış bedeli hakkında resmi bir açıklama yapılmazken basına yansıyan rakamlara göre Huawei'nin kasasına yaklaşık 15.2 milyar dolar nakit girecek.

Mayıs ayında ABD yönetimi, Huawei marka cihazlarda Amerikan teknolojisinin kullanılmasını yasaklamıştı. Bu kararla birlikte Huawei, cihazlarını son teknoloji çiplerle imkanını kaybetmişti.

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