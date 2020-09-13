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Teknoloji Zoom'dan yeni güvenlik önlemi
Teknoloji

Zoom'dan yeni güvenlik önlemi

Son zamanlarda güvenlik açıklarıyla gündeme gelen video konferans uygulaması Zoom, güvenliği arttırmak için iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini tüm kullanıcılara açtı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 03:21:00 -
Zoom'dan yeni güvenlik önlemi

Koronavirüs pandemisi sırasında popülerliğini arttıran ancak son zamalarda güvenlik açıklarıyla gündeme gelen Zoom, güvenliği arttırmak için iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini tüm kullanıcılara açtı. Böylece kullanıcılar, Zoom'a giriş yaparken ve video görüşmelere katılırken bir kod girmek zorunda kalacaklar.

Söz konusu özellik hem masaüstü uygulaması, hem tarayıcı uygulaması, hem de mobil uygulamasında tüm kullanıcılar için kullanılabilir oldu.

İki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini aktifleştiren kullanıcılar, Google Authenticator, Microsoft Authenticator veya FreeOTP gibi belirli bir süreyle tek kullanımlık şifreler sağlayan uygulamalardan yardım alabilecek, ayrıca bu uygulamalar yerine Zoom'un kendilerine SMS veya aramayla kod göndermelerini talep edebilecekler.

İki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini aktifleştirmek için, Zoom'a giriş yaptıktan sonra Profil seçeneğini tıklamak ve Two-Factor Authentication bölümünde ekrana gelen doğrulama uygulaması veya SMS seçeneklerinden birini seçmek yeterli olacak.

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