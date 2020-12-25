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Teknoloji Zoom'da yeni gelişme! Kolları sıvadılar
Teknoloji

Zoom'da yeni gelişme! Kolları sıvadılar

Koronavirüs salgını ile birlikte, daha öncesinde hayal bile edemeyeceği kadar büyüyen Zoom, şimdi de video konferansın ötesinde hizmetler sunmak için hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 23:59:00 -
Zoom'da yeni gelişme! Kolları sıvadılar

Küresel COVID-19 salgını sebebiyle daha fazla kişinin evden çalışmasıyla beraber yıl içerisinde muazzam bir büyüme yaşayan Zoom, yeni bir web e-posta ve takvim hizmeti ile video konferanslarının ötesine genişlemeyi planlıyor.

The Information'ın haberine göre firma, önümüzdeki yıl gibi kısa bir süre içerisinde bir web e-posta hizmeti başlatabilir ve daha sonraki bir tarihte de kendi takvim uygulamasını sunabilir.

Haber kaynağının konu hakkında direkt bilgisi olan iki kişiyle yaptığı konuşmaya göre Zoom, 2021 yılında beta sürümü sunulabilecek bir web e-posta hizmeti üzerinde şimdiden çalışmaya başlamış durumda. Ayrıca haberde, firmanın kendi takvim uygulamasını oluşturmayı incelediği de açıklanıyor.

Zoom bu yıl muazzam bir büyüme yaşadı ve şu anda video konferans yazılımını her gün 350 milyon kişi kullanıyor. Bu büyüme, hizmetin günlük olarak 10 milyon toplantı katılımcısına sahip olduğu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kelimenin tam anlamıyla devasa bir artış. E-posta alanına genişleme ve bir takvim yayımlama, Zoom'un bu momentumdan faydalanmasına imkan tanıyarak salgın sonrasında bile firmanın önemli bir marka olarak kalmasına yardımcı olacaktır.

Zoom'un yolda olan e-posta hizmeti ve takvim uygulaması, her iki hizmeti de sunan ve kendi video konferans yazılımları olan Microsoft ve Google gibi teknoloji devlerine karşı daha iyi rekabet etmesini de sağlayacak.

Pek çok kullanıcının video konferans için Zoom yerine Google Meet veya Microsoft Teams'i seçmesinin ana sebeplerinden biri, bu kurumların zaten Microsoft ve Google'ın hizmetlerini kullanıyor olmaları. Bu yüzden de kendi e-posta ve takvim uygulama hizmetlerini sunarak Zoom, daha fazla kullanıcının ekosistem içerisinde kalmasını sağlayarak rakip hizmetlere yönelmelerini engelleyebilecek.

 

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