  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Zoom'da yeni dönem
Teknoloji

Zoom'da yeni dönem

Koronavirüs salgını başladıktan sonra kullanıcı sayısını 10 milyondan 300 milyona çıkaran Zoom görüntülü görüşmenin yanında elektronik posta ve takvim hizmeti de vermeye başlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 15:23:00 - 2020-12-25 15:23:54
Zoom'da yeni dönem

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya başladı. İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte ise online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaşmış durumda.

O uygulamalardan en dikkat çekici olanı Zoom. 9 yıl önce kurulan ve aralık 2019’da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren uygulama kısa sürede 300 milyon kullanıcı rakamına ulaştı.

Pandemiden en karşı çıkan uygulamaların başında gelen Zoom platforma yeni özellikler eklemeye hazırlanıyor.

Engadget’ın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Zoom görüntülü görüşmenin yanında elektronik posta ve takvim hizmeti de verecek.

Henüz konuyla ilgili Zoom’dan resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak aynı habre göre, platform söz konusu yeni özellikler için çalışmalara başlamış durumda.

Engadget’ın ulaştığı bilgiye göre Zoom’un elektronik posta hizmeti 2021 yılında kullanıcılara sunulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya dünyaya duyurdu! ‘Savaş başladı’
Dünya

Rusya dünyaya duyurdu! ‘Savaş başladı’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, koronavirüs aşılarıyla ilgili enformasyon savaşının başladığını söyledi...
İlaç kullanmayı reddeden koronavirüs hastasının röntgeni ağızları açık bıraktı
Sağlık

İlaç kullanmayı reddeden koronavirüs hastasının röntgeni ağızları açık bıraktı

Zararlı olduğu düşüncesiyle ilaç kullanmayı reddeden hastasının röntgeni çekildiği zaman, akciğerlerinin su ile dolduğu görüldü. Durumu ağır..
Sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç solak kesime yaranmak için Kur'an ayetlerini inkar etti!
Gündem

Sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç solak kesime yaranmak için Kur'an ayetlerini inkar etti!

Kendisini ‘ilahiyatçı’ etiketiyle pazarlayan laikçi solak zihniyetin savunucusu Cemil Kılıç sosyal medya üzerinden İslam’a el uzatmaya devam..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay