Zoom'da yeni dönem

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya başladı. İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte ise online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaşmış durumda.

O uygulamalardan en dikkat çekici olanı Zoom. 9 yıl önce kurulan ve aralık 2019’da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren uygulama kısa sürede 300 milyon kullanıcı rakamına ulaştı.

Pandemiden en karşı çıkan uygulamaların başında gelen Zoom platforma yeni özellikler eklemeye hazırlanıyor.

Engadget’ın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Zoom görüntülü görüşmenin yanında elektronik posta ve takvim hizmeti de verecek.

Henüz konuyla ilgili Zoom’dan resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak aynı habre göre, platform söz konusu yeni özellikler için çalışmalara başlamış durumda.

Engadget’ın ulaştığı bilgiye göre Zoom’un elektronik posta hizmeti 2021 yılında kullanıcılara sunulacak.