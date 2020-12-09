Zoom indiren öğrenciler programın nasıl kullanıldığını araştırıyor. Koronavirüs sebebiyle öğretmenler Zoom canlı dersi veriyorlar. Peki, Zoom nasıl kullanılır?

Zoom canlı ders

Zoom programını indirdikten sonra ana ekran üzerinde yer alan ifadeler kısmında Online ders yapmak için tıkla, Yeni bir online derse katılma, ders planlama gibi farklı ingilizce seçenekler yer alıyor. Öğretmenler online ders yapmak için new meeting, yeni bir online derse katılmak isteyen öğrenciler Join, Ders planlama kısmı ise meetings olarak yer alıyor.

Yeni bir ders başlatmak için “New Meeting” ikonuna tıklıyoruz.Burada size verilen meeting İD numarasını öğrencilere veriyorsunuz. Start Meeting tuşuna basıp derse başladıktan sonra öğrencileriniz ile ID'yi paylaşıp derse başlayabiliryosunuz. Açılan ekran üzerinden mikrofon ayarı video açıp kapatma ekran paylaşma katılan öğrencilerin sayısını gösteren ifadeler yer alıyor.

Öğrenciler verdiğiniz ID ile zoom uygulaması üzerinden herhangi bir üyelik işlemi yapmadan derse katılılım sağlayabiliyor.

Zoom ve EBA üzerinden canlı dersler veriliyor. Koronavirüs sürecinde aynı zamanda TRT EBA TV kanallarından da yayınlar yapılıyor. Zoom, bilgisayar ve telefon başında pek çok kullanıcının iletişimini kolayca gerçekleştirmesine olanak sağlıyor. Peki zoom nasıl indirilir?

Zoom nasıl indirilir?

Zoom uygulamasını Google Play ve Apple Store’dan indirebilirsiniz. Program genel kullanımda ücretsiz ancak daha büyük toplantılar başlatmak gibi ek seçeneklere ücret ödemeniz istenebiliyor.

Zoom canlı ders giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. Zoom üzerinden canlı dersler veriliyor. Burada canlı ders açabilmek veya izleyebilmek için öncelikle uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Zoom indirme işlemi Google Play Store ve Apple Store üzerinden yapılıyor.

PLAY STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

Zoom uygulamanızı güncelleyin! Zoom uygulaması, bu dönemde de özellikle yine öğretmenler, özel okullar ve kurslar tarafından yoğun olarak kullanılacaktır. Zoom, bahar dönemine göre pek çok önlem alarak daha güvenli hale geldi. Bu nedenle en güncel uygulamanın kullanılması önemli. Aynı dikkat, Microsoft Teams gibi başka uzaktan çalışma ve videokonferans uygulamaları için de gösterilmeli.