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Aktüel

Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-13 11:39:38 -
Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın merkez ve Kilimli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkez ve Kilimli ilçelerinde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede, merkezde E.B'nin, Kilimli'de ise R.S'nin kenevir yetiştirdiğini belirledi.

Narkotik köpeği "Dark"ın da katılımıyla düzenlenen operasyonlarda toplam 130 kök hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


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