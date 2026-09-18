Zonguldak'taki terör örgütü davasında tutuklu 3 sanıktan 2'si tahliye edildi

Zonguldak'ta, THKP/C, DEV-YOL ve Devrimci Hareket adlı terör örgütlerine üyelik suçlamasıyla yargılanan 4 üniversite öğrencisinin davasında tutuklu 3 sanıktan Sıla D. (21) ile Büşra T. (21) adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Nuri Ş.'nin (22) tutukluluğunun devamına ise dinlenmeyen tanıklar olduğu gerekçesiyle karar verildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üç örgüte yönelik 12 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 4 üniversite öğrencisinin evlerindeki dijital materyallere el konuldu. Örgütler içerisinde faaliyet gösterdikleri öne sürülen Nuri Ş., Sıla D. ve Büşra T. tutuklandı; İ.K. ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

'Ben terör örgütü üyesi değilim'

Şüphelilerin yargılanmasına Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı; duruşmada sanıkların tamamı hazır bulundu. Terör örgütü üyesi olmadığını, kız arkadaşlarına hava atmak için bazen büyük cümleler kurduğunu söyleyen Nuri Ş., "Tüm siyasal ve sosyal faaliyetlerimi yasal olan Devrimci Gençlik Dernekleri adı altında gerçekleştirdim. Devletin kurumlarından, polisten gizli saklı faaliyetim olmamıştır. İçinde bulunduğum hiçbir faaliyette gizli saklı bir şey yoktur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Derneğin yasal olduğunu bildiği için katıldığını söyleyen Sıla D., sosyal olaylar karşısında hak arama mücadelesi amacıyla derneğe gittiğini, arkadaşlarıyla birlikte gitar ve bağlama çalmaktan hoşlandığını anlattı: "Küçüklükten beri hayalim kaymakam olmaktı. Başarılı bir öğrenciyim, KPSS'ye çalışıyorum. Kötü bir şey düşünmeden, saf niyetlerle yürüyüşlere katıldım."

'Derginin terör örgütü olduğunu bilmiyordum'

Büşra T., okulda hocalarından ve yapay zeka üzerinden yaptığı araştırmada Mahir Çayan ile ilgili olumsuz bir şey görmediğini söyledi. "Mahir Çayan'ın THKP/C'yi kurduğunu biliyorum. Şu an var mı yok mu bilmiyorum. Devrimci Hareket'in, derginin terör örgütü olduğunu bilmiyordum. Derginin sayfası internette açılıyor. TMMOB üyesi, okumuş etmiş insanlar da satın alıyordu" diyen sanık, 4 dil bildiğini, yüksek lisans yaparak eğitimine devam etmek istediğini dile getirdi.

Tutuksuz sanık İ.K. ise kendisini vatana millete hayırlı olmak için geliştirdiğini ve tıp fakültesini kazandığını aktardı: "Ailem ekonomik sıkıntı içindeydi. Ben de sosyal olarak yalnızlık hissediyordum. Yasal sınırlar içinde yaşadım. Hem sosyal yalnızlık hem de etrafımdaki haksızlıklar nedeniyle Filistin olsun, 6 Şubat depremleri olsun, bunlardan duyduğum rahatsızlıktan dolayı resmi olarak yasal bir derneğe katıldım. Demokratik ve hümanist biri olarak yasal çerçevede hayatımı yaşıyorum" dedi.

İ.K. hakkında uygulanan imza şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.