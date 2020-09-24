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Aktüel Zonguldak'taki DEAŞ davasında 2 sanığa hapis cezası
Aktüel

Zonguldak'taki DEAŞ davasında 2 sanığa hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-24 12:40:41 -
Zonguldak'taki DEAŞ davasında 2 sanığa hapis cezası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4 sanıktan 2'si 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Amer Abdulkerim Z. ile Sulaf A. ve avukatları katılırken diğer tutuksuz sanık Zeidan Abdulkerim gelmedi.

Tutuklu sanık Walid H. ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak suçundan" tutuklu sanık Walid H'nin 7 yıl 6 ay, tutuksuz sanık Zeidan Abdulkerim Z'nin ise 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet ayrıca, Amer Abdulkerim Z. ile Sulaf A'nın beraatine karar verdi.

- İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 31 sayfalık iddianamede, örgütün kuruluş amacı, yapısı, ideolojisi, Türkiye'deki eylemlerinin yanı sıra Müslümanların yaşadığı tüm ülkelerin terör örgütünün hedefinde olduğu belirtildi.

İddianamede, Zonguldak Emniyet Müdürlüğünün tespitleri sonucunda bir silahlı terör örgütü DEAŞ üyesinin Türkiye'de kontrol altında tuttuğu bomba yüklü araçla eylem gerçekleştirmeyi planladığı kaydedildi.

Söz konusu eylem planlamasının detaylarının Irak'tan belirlendiği bilgisine yer verilen iddianamede, halihazırda bomba yüklü aracı kullanacak örgüt mensubu arayışında olan şüphelinin "WhatsApp" uygulaması üzerinden kurmuş olduğu bağlantılarının da deşifre edildiği anlatıldı.

İddianamede, WhatsApp görüşmelerinin yapıldığı söz konusu GSM hattının "Velid" ismiyle bilinen, Irak uyruklu kişi tarafından Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kullanıldığının bildirilmesi üzerine soruşturma açıldığı ve bu kapsamda "Velid" ismiyle bilinen Irak uyruklu Walid H. ile yanında bulunanların Ereğli'de gözaltına alındığı aktarıldı.

İddianamede, 4 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

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