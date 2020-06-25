  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 09:44:22 -
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın merkez ve Devrek ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçeye bağlı Kaleoğlu köyündeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen E.T'yi gözaltına aldı.

Operasyonda 63 kök kenevir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Devrek Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat faaliyetleri sonucu Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine inceleme başlatıldı.

Operasyonda M.K, E.T. ve İ.K. gözaltına alındı, 63 kök kenevir ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı