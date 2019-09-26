Zonguldak'ta trenin çarptığı kadın öldü Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Karabük-Zonguldak seferini yapan tren, Bakacakkadi beldesi Satibeyler Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Fatime D'ye (87) çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatime D'yi Çaycuma Devlet Hastanesine götürdü. Yaralı kadın, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Makinist Zeki B, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

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