Zonguldak'ta trafik kazası! Ölü ve yaralılar var Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, bir otomobilin yön tabelası direğine çarpması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Ender Aktaş'ın kullandığı otomobil, Çukur kavşağı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüyle araçta bulunan Havva (60), Enes Berat (14), Esma (37) ve Ekin Aktaş (5) ile Fatma Kurubaş (63) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçta sıkışan yaralılar kurtarılarak, Gökçebey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Havva Aktaş ve Fatma Kurubaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan otomobilin Zonguldak'tan 3 günlüğüne Gümüşhane'ye gitmek için kiralandığı ve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.