0553 313 94 23

Zonguldak'ta trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, bir otomobilin yön tabelası direğine çarpması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:46
Zonguldak'ta trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Ender Aktaş'ın kullandığı otomobil, Çukur kavşağı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasına çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle sürücüyle araçta bulunan Havva (60), Enes Berat (14), Esma (37) ve Ekin Aktaş (5) ile Fatma Kurubaş (63) yaralandı. 

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçta sıkışan yaralılar kurtarılarak, Gökçebey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Havva Aktaş ve Fatma Kurubaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan otomobilin Zonguldak'tan 3 günlüğüne Gümüşhane'ye gitmek için kiralandığı ve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:46
  1. 112 Acil Servis
  2. AFAD
  3. itfaiye ekipleri
  4. Çukur kavşağı mevkisinde
  5. Zonguldak
  6. Gümüşhane
  7. ölü ve yarılar var
  8. Trafik kazaları
  9. yön tabelaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sultan Sazlığı’nda kındıra kesimi başladı
    1. Sultan Sazlığı’nda kındıra kesimi..
    2. Baba ile oğlun 30 yıl sonra film gibi..
    3. Dünden bugüne! Dini sadece vicdan..
    4. Ümraniye’de 29 katlı binada yangın..
    5. Mersin Valiliği, eski İngiliz Yağ..
    6. Migren en yaygın beyin hastalığı
    7. Diyarbakır’da eğitim uzmanlarından YKS..
    8. Fenerbahçe yeni sezon formaları 2019..
    9. Bitlis’te iş yeri temsilcilik odası..
    10. ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını..
    11. Demir parmaklıklara sıkışan köpek..
    12. Bağlar Mahallesi asfalta kavuşuyor
    13. KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı,..
    14. Çıldır’da kan bağışına yoğun ilgi
    15. Iğdır’da akaryakıt kaçakçılığı
    16. Fıstık bahçesine uçan otomobil ağaca..
    17. Paylaşım rekorları kıran video! Koltuk..
    18. Ankara Kent Konseyi'nden AB Türkiye..
    19. Bitlis’in düşman işgalinden..
    20. Türkiye’nin Erbakan’ın emriyle..
    21. Maganda kurbanı Eren’in babası:..
    22. Kilis’te yeşillendirme çalışmaları
    23. BGSO müzikseverlerden tam not aldı
    24. Gazişehir Gaziantep'te transfer..
    25. SANKO Üniversitesi ’Tercih-Tanıtım..
    26. Malını sevmenin ölçüsü
    27. Sarıgöl’deki kazada ölü sayısı 2’ye..
    28. Gaziantep'te okulun duvarından düşen..
    29. Duvardan düşen 17 yaşındaki genç öldü
    30. Denizli’de imamlar tütün bağımlılığı..
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'