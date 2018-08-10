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Zonguldak’ta trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

10 Ağustos 2018 Cuma 14:39
Zonguldak’ta trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Kaza, Devrek - Zonguldak Karayolu itfaiye binasının önünde meydana geldi. M.H. idaresindeki 67 NL 266 plakalı özel otomobil yolun karşısına geçmek için bekleyen 71 yaşındaki Ahmet Çelik adlı yaşlı adama çarparak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Devlet Devrek Hastanesine kaldırılan Çelik hastanedeki ilk tedavisinin ardından Zonguldak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 14:39
  1. Zonguldak
  2. Devrek
  3. trafik kazası

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