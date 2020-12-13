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Aktüel Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynayan 13 kişi yakalandı
Aktüel

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynayan 13 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 12:10:52 -
Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynayan 13 kişi yakalandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye, 25 bin 154 lira idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'ndaki bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler, kumar oynayan 13 kişiyi yakaladı, yapboz, kumar kağıdı ve pullara da el koydu.

Ekiplerce, 13 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 bin 96, Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları için 3 bin 180, kapalı alanda sigara ve alkol tüketilmesinden bin 878, kumar oynamaktan 15 bin lira olmak üzere 25 bin 154 lira idari para cezası kesildi.

İş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlanma" suçundan işlem yapıldı.

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