Otomobil devinden Mayıs kampanyası: Tüm versiyon araçlarda indirim!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin gözde otomobil markalarından olan Kia, tüm Sportage versiyon araçlarda indirime gitme kararı aldı. Detaylar haberimizde...

Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen pek çok kişi; Renault, Fiat, Hyundai, Kia ve Skoda dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerinin güncel fiyat listesini inceliyor. Fiyat-performans araştırması yapıyor ve bütçesine en uygun, en kullanışlı aracı tercih etmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra, Kia otomotiv şirketinin güncel kampanyaları kontrol edildiğinde tüm Sportage versiyon araçlarda indirim olduğu görüldü.

SPORTAGE VERSİYON ARAÇLARDA İNDİRİM Kia, 2026 Mayıs ayında Sportage aracın tüm versiyonlarında indirim olduğunu duyurdu. Ayrıca tüm indirimler 150.000 TL olarak aktarıldı. Açıklanan listeye göre en ucuz Kia Sportage araç, Live donanım 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) versiyon. En pahalı Sportage versiyon araç ise GT-Line donanım 1.6L 180 PS 4X4 DCT (Otomatik) versiyon.

KIA SPORTAGE ARAÇ FİYAT LİSTESİ Sportage araçta indirim olması, güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 6 Mayıs 2026 tarihli Kia Sportage fiyat listesi yer alıyor. Versiyonu: 1.6L 150 PS DCT (Otomatik). Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Live. Fiyatı: 2.249.000 TL. Kampanya Desteği: 150.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.099.000 TL.

Versiyonu: 1.6L 150 PS DCT (Otomatik). Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Cool. Fiyatı: 2.700.000 TL. Kampanya Desteği: 150.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.550.000 TL. Versiyonu: 1.6L 150 PS DCT (Otomatik). Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Elegance. Fiyatı: 3.045.000 TL. Kampanya Desteği: 150.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.895.000 TL.

Versiyonu: 1.6L 150 PS DCT (Otomatik). Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Prestige. Fiyatı: 3.340.000 TL. Kampanya Desteği: 150.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.190.000 TL. Versiyonu: 1.6L 180 PS 4X4 DCT (Otomatik). Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: GT-Line. Fiyatı: 3.650.000 TL. Kampanya Desteği: 150.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.500.000 TL.

