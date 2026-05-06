ABD kamuoyunda Trump sesleri: "Zihinsel ve fiziksel sağlığı yetersiz"

The Washington Post, ABC News ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir anket, ABD kamuoyunun Donald Trump’ın sağlık durumu hakkındaki ciddi endişelerini ortaya koydu. Seçmen nezdinde Trump’ın hem zihinsel hem de fiziksel yeterliliği tartışma konusu haline gelmiş durumda.

Anketten çarpıcı sonuçlar: Yetersizlik hissi artıyor

Gelecek ay 80 yaşına girmeye hazırlanan Trump hakkında yapılan ankete göre:

Katılımcıların %59’u , Trump’ın başkanlık koltuğu için gerekli zihinsel yeterliliğe sahip olmadığını düşünüyor.

, Trump’ın başkanlık koltuğu için gerekli düşünüyor. Katılımcıların %55’i , fiziksel sağlığının bu zorlu görev için uygun olmadığı görüşünde.

, fiziksel sağlığının bu zorlu görev için uygun olmadığı görüşünde. Geçen yılın sonbahar aylarında yapılan benzer bir ankette, Trump’ı fiziksel olarak yetersiz bulanların oranı %45 seviyesindeyken, bu oranın kısa sürede hızla artması dikkat çekiyor.

Sağlık tartışmaları derinleşiyor: Şişlikler ve morluklar

Trump’ın hafta sonu gerçekleştirdiği Florida ziyareti, sağlık tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Sosyal medyaya ve basına yansıyan fotoğraflarda Trump’ın ayak bileklerindeki belirgin şişlikler uzmanların radarına girdi. Tıp uzmanları, bu durumun daha önce teşhis edilen “kronik venöz yetmezlik” nedeniyle bacaklarda kan birikmesinden kaynaklanabileceği uyarısında bulundu.

Tartışma yaratan bir diğer konu ise Trump’ın kullandığı ilaçlar oldu:

Yüksek doz aspirin: Trump’ın günlük 325 mg aspirin kullandığı iddia ediliyor. Bu dozun normal tıbbi önerilerin yaklaşık dört katı olduğu belirtilirken; Trump, bu tercihi "kanının koyulaşmasını istemediği" gerekçesiyle savunuyor.

Trump’ın günlük 325 mg aspirin kullandığı iddia ediliyor. Bu dozun normal tıbbi önerilerin yaklaşık dört katı olduğu belirtilirken; Trump, bu tercihi "kanının koyulaşmasını istemediği" gerekçesiyle savunuyor. Gizemli morluklar: Ellerindeki morlukların yüksek dozda aspirin kullanımından kaynaklandığı iddia edilse de Beyaz Saray, bu izlerin "yoğun el sıkışmalarından" kaynaklandığını öne sürmüştü.

"Göz kırpma mı, uyku mu?"

Oval Ofis'teki bazı toplantılarda Trump’ın gözlerini uzun süre kapalı tutması, kamuoyunda "uyuyakaldığı" şeklinde yorumlanmıştı. Trump ise bu eleştirilere yanıt vererek, o anların sadece "göz kırpma anları" olduğunu veya bazı toplantıların çok sıkıcı geçmesi nedeniyle gözlerini dinlendirmeyi tercih ettiğini söyledi.

Resmi sağlık raporunun gecikmesi soru işaretlerini artırırken, ABD kamuoyu bir sonraki sağlık kontrolü raporundan çıkacak sonuçları merakla bekliyor.