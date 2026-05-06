Türk savunma sanayiinden tarihi adım: Kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN sahnede

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türk mühendisliğinin ulaştığı görkemli noktayı bir kez daha kanıtladı. Fuarın en dikkat çeken gelişmesi, TSK’nın caydırıcı gücünü zirveye taşıyacak olan kıtalararası hipersonik balistik füze YILDIRIMHAN'ın lansmanı oldu.

Menziliyle korku, hızıyla güven veriyor

Milli imkanlarla geliştirilen YILDIRIMHAN, teknik özellikleriyle dünya savunma konjonktüründe dengeleri değiştirecek bir güce sahip. 6 bin kilometre menzile ulaşabilen füze, ses hızının 9 ila 25 katı arasında değişen hipersonik süratiyle hava savunma sistemlerini aşabilecek kabiliyette. Sıvı nitrojen tetraoksit yakıt tipi kullanılan dev füze, gücünü bünyesindeki 4 adet güçlü roket motorundan alıyor.

TSK’nın çelik bileği daha da güçleniyor

Lansman törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) teknolojik dönüşümüne vurgu yapan Bakan Güler, Türkiye’nin artık sadece üretim kapasitesini değil, yüksek teknoloji geliştiren ekosistemini de dünyaya kabul ettirdiğini belirtti.

Bakan Güler, şanlı ordumuzun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen projeler hakkında şunları söyledi:

"Türk savunma sanayii, kararlı bir irade ve güçlü bir koordinasyonla bu gurur verici seviyeye ulaşmıştır. Ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı ve hipersonik hızla seyir yapabilen en uzun menzilli füzesi YILDIRIMHAN, bu gelişimin en somut nişanesidir. Ayrıca kritik parçaları tamamen AR-GE merkezimizde üretilen ONUR Turboshaft Helikopter Motoru ve GÜÇHAN Turbofan Jet Motorumuz da ordumuzun gücüne güç katacaktır."

Dünyanın en hafif silahı da sergileniyor

Törende sadece dev füzeler değil, Mehmetçik’in sahadaki kabiliyetini artıracak teknolojik ürünler de tanıtıldı. Kendi kalibresinde dünyanın en hafif silahı olma özelliğini taşıyan ve 2 bin 100 metre etkili menzile sahip yeni milli silah, teknolojinin Mehmetçik'in bileğiyle nasıl buluştuğunu bir kez daha gösterdi.

YILDIRIMHAN’ın tanıtım animasyonu izleyiciler tarafından büyük bir gurur ve heyecanla takip edilirken, Türkiye'nin savunma alanındaki bu dev hamlesi, dostlarına güven, hasımlarına ise korku salmaya devam ediyor.