Aziz Yıldırım kararını verdi!
Aziz Yıldırım başkanlığa aday olma kararı aldı.
Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi adaylar netleşmeye başladı.Fenerbahçe camiası haziran ayında yapılacak başkanlık seçimini bekliyor...
Sadettin Saran'ın seçime gitme kararı almasının ardından gözler adaylara çevrilmişti.
Mehmet Ali Aydınlar'ın bugün seçime girmeyeceğini açıklaması camiada şok etkisi yaratırken, herkes Aziz Yıldırım'ın vereceği karara gözünü dikmişti.
BUGÜN DUYURACAK
Hakan Safi ve Barış Göktürk'ün ardından Aziz Yıldırım'ın da seçime girme kararı aldığı öğrenildi.
Yıldırım'ın bugün (6 Mayıs Çarşamba) adaylığını resmen duyurması bekleniyor.