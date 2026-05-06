Bakan Şimşek'ten Hürmüz uyarısı: Küresel enflasyon yeniden tırmanışa geçecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan tıkanıklığın küresel ekonomi üzerindeki yıkıcı etkilerini değerlendirdi. Mevcut durumu tarihi krizlerle kıyaslayan Şimşek, bu şokun 1973 petrol krizi, Körfez savaşları ve Rusya-Ukrayna savaşından daha büyük olduğunu vurguladı.

Enerji ve emtia fiyatlarında sert yükseliş

Dünyadaki petrol ve sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) yaklaşık beşte birinin, gübre ve jet yakıtı gibi ürünlerin ise üçte birinin bu rotadan geçtiğini hatırlatan Bakan Şimşek, krizin maliyetlere yansımasını rakamlarla açıkladı:

Brent Petrol: Savaş öncesine göre %57 oranında yükseldi.

Doğalgaz (Avrupa): Fiyatlarda %44 artış görüldü.

Üre Gübresi: Artış oranı %120'yi aştı.

Jet Yakıtı: Fiyatlar %130'un üzerinde tırmandı.

Şimşek, bu artışların küresel enflasyonu yeniden %5-6 bandına çıkarma riski taşıdığını ve havayolu şirketlerinin uçuşlarını azaltmaya başladığını ifade etti.

"Faiz indirimleri durabilir, resesyon riski kapıda"

Artan enflasyon baskısının küresel finansal koşulları sıkılaştırdığına değinen Şimşek, ABD, İngiltere ve Avrupa'da tahvil faizlerinin yükseldiğini, bu durumun kısa vadeli faiz indirimlerini büyük ihtimalle durduracağını söyledi.

IMF'nin petrol fiyatı senaryolarına da değinen Bakan Şimşek, petrolün 110 dolar seviyesinde kalması durumunda küresel büyümenin %2'nin altına düşebileceği uyarısında bulundu. Şimşek, tarihsel olarak petrol fiyatlarının %50'den fazla arttığı dönemlerin genellikle küresel resesyonla sonuçlandığını hatırlattı.

Türkiye'nin enerji arzında sorun yok

Küresel karamsar tabloya rağmen Türkiye'nin enerji arz güvenliğine dikkat çeken Bakan Şimşek, son 25 yılda yapılan yatırımların meyvesini verdiğini belirtti. Kaynak çeşitliliği ve stratejik yatırımlar sayesinde Hürmüz Boğazı'na bağımlılığın düşük olduğunu vurgulayan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Boru hatları, LNG kapasitesi ve depolama yatırımlarımız sayesinde jet yakıtında, doğalgazda ve petrolde bir sorun yaşamıyoruz. Türkiye'de enerji arz güvenliği sorunu yoktur."