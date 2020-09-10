Zonguldak'ta ses cihazıyla kaçak avlanan kişi yakalandı
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ses cihazı kullanarak kaçak avlanan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Aliköy mevkisinde devriye gezen jandarma ekipleri, araziden yoğun kuş sesi duyulması üzerine inceleme yaptı.
Ekipler, M.Y'nin Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı olarak ses cihazıyla avlandığını tespit etti.
Avcılıkta kullanılan ses cihazı ve otomatik av tüfeğine ekiplerce el konuldu.
M.Y. hakkında idari işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.